Mărturisirile unei profesoare care și-a dat demisia după 6 ani de predat. "5 lucruri pe care aș fi vrut să le știu înainte să aleg această profesie"

Tot mai mulți oameni aleg să renunțe la meseria pentru care s-au pregătit, în căutarea unei vieți mai împlinite sau a unui echilibru mai bun între muncă și viața personală. Schimbările de carieră sunt adesea motivate de insatisfacția profesională, lipsa recunoașterii sau condiții de muncă dificile.

În alte cazuri, descoperirea unei pasiuni mai puternice sau a unei chemări diferite îi determină pe oameni să facă acest pas curajos. Această tranziție poate fi dificilă, dar pentru mulți reprezintă o oportunitate de a-și redefini identitatea profesională și personală, chiar dacă implică riscuri sau începuturi de la zero.

O profesoară care a trecut printr-o astfel de experiență și-a relatat povestea într-un articol publicat de Business Insider.

"Am avut o mulțime de motive întemeiate pentru a decide să devin profesor, inclusiv siguranța locului de muncă și un exemplu bun pentru fiul meu. Dar, după șase ani de predare a limbii engleze la gimnaziu și liceu, părăsesc definitiv această profesie. Nu pentru că nu cred că sunt un profesor bun, ci pentru că mi-a luat ceva timp să accept că predatul nu este potrivit pentru mine.

Iată ce mi-aș fi dorit să știu înainte să aleg această carieră."

Ads

"Partea din predare care conta cel mai mult pentru mine nu era apreciată"

"Ceea ce mi s-a părut cel mai satisfăcător în a preda a fost construirea de relații cu elevii, în special cu cei dificili, la care alți oameni renunțaseră. Am devenit profesor pentru a mă conecta cu acești copii, pentru că am fost unul dintre ei.

Barometrul meu personal al succesului a fost atunci când mi-am dat seama că acei elevi dificili mă îmbrățișau brusc sau veneau între ore doar să mă vadă. Știam că reușisem să ajung la ei și că îi puteam ajuta să își construiască încrederea în ei și să își vadă propria valoare în lume.

Problema de a considera acest lucru un succes era că nu era ceea ce conta cel mai mult pentru supraveghetorii mei. În calitate de profesor, am fost evaluată în funcție de abilități precum gestionarea clasei, ritmul curriculumului și rezultatele la teste. Deși întotdeauna am pus pe primul loc impactul pe care știam că îl am asupra valorii de sine a elevilor mei, performanțele mele profesionale nu erau evaluate în funcție de asta."

Ads

"Predarea nu a adus beneficii pe măsura efortului depus"

"După câțiva ani, am început să-mi dau seama că o mare parte din ceea ce m-a făcut să continui să predau a fost ideea greșită a costului. Mi-am petrecut atât de mult timp devenind profesor și învățând cum să fiu o profesoară bună și nu am vrut ca acest efort să fi fost în zadar.

Chiar dacă predarea îmi lua mai mult decât îmi dădea înapoi, nu am vrut să renunț la ea."

"Nu ar trebui să-ți planifici viața în funcție de slujba ta"

"Nu numai că mi-am petrecut atât de mult din trecutul meu cu predatul, dar multe dintre planurile mele depindeau și de faptul că eram profesor.

Am vrut să am privilegiul de a preda la viitoarea școală gimnazială a fiului meu, astfel încât să pot fi cu ochii pe el. Școala gimnazială este o perioadă crucială pentru un tânăr și voiam să-l pot îndruma în direcția cea bună dacă îl vedeam îndreptându-se pe o cale greșită.

Când am părăsit profesia, mai aveam doar un an școlar până să ajung să predau la școala fiului meu."

Ads

"Pauzele erau frumoase pe hârtie, dar eram prea obosită pentru a mă bucura de ele"

"O mare parte din motivul pentru care am devenit profesoară a fost că voiam să am același program ca fiul meu. De asemenea, nu am vrut să mă confrunt cu cheltuielile suplimentare și cu stresul de a trebui să găsesc servicii de îngrijire a copiilor în timpul pauzelor școlare.

Mi-a plăcut ideea de a avea timp liber asigurat pe tot parcursul anului, pe care nici măcar nu ar fi trebuit să îl cer. Problema a devenit că eram atât de epuizată după o zi de predat, încât simțeam că de-abia mă pot prezenta acasă pentru familia mea în majoritatea zilelor. Iar când în sfârșit veneau pauzele, tot ce doream era să mă odihnesc, nu să călătoresc."

"Slujba mă îmbolnăvea - la propriu"

"Încă din prima mea zi de predare, acum șase ani, m-am confruntat cu probleme de sănătate care, cred eu, au fost cauzate de stresul care vine odată cu predarea la gimnaziu.

Cel mai sănătos lucru pe care l-am simțit în ultimii șase ani a fost atunci când a trebuit să întrerupem activitatea timp de șase luni din cauza pandemiei. Inițial, am crezut că mă voi adapta la predat, gândindu-mă că munca va deveni mai ușoară în timp și că voi găsi modalități de a gestiona mai bine stresul. Dar, după ce mi-am distrus spatele de prea multe ori, am ajuns să accept că slujba îmi rupea spatele la propriu. Am simțit că trupul meu mă implora să am grijă de mine și să fac unele schimbări."

Ads

"Sunt entuziasmată pentru viitorul meu"

"În timp ce următoarea mea mișcare profesională este incertă, sănătatea mea se îmbunătățește deja.

Întotdeauna mi-am dorit un loc de muncă în care să îi pot ajuta pe alții, și știam că asta făceam cu elevii mei. Dar cu cât mă simțeam mai rău predând, cu atât mai mult îmi dădeam seama că nu mă mai puteam ajuta nici pe mine însămi.

Cineva m-a întrebat ce i-aș spune fiului meu dacă ar fi în situația mea, iar răspunsul a fost evident. I-aș spune să renunțe. Deși era extrem de satisfăcător să îmi ajut elevii, în cele din urmă mi-am dat seama că nu eram prezentă pentru familia mea așa cum aș fi vrut, deoarece slujba îmi lua tot ce aveam de oferit, inclusiv propria mea bunăstare.

Nu a fost ușor să renunț la ceea ce credeam că va fi cariera vieții mele, dar corpul meu îmi mulțumește deja pentru asta. Indiferent cât de înfricoșător este că trebuie să o iau de la capăt în ceea ce privește cariera, știu că am luat decizia corectă”.

Ads