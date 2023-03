O profesoară a fost concediată de la locul său de muncă după ce angajatorul ei a aflat că era model pe OnlyFans.

O lună mai târziu, ea a câștigat 17.000 de dolari și și-a atins întregul salariu anual de profesor în doar șase luni.

Sarah Juree se folosește de faptul că a fost profesoară în imaginea ei personală pentru a-și crește veniturile.

Articolul publicat de Insider se bazează pe o conversație cu o creatoare de conținut de pe OnlyFans, în vârstă de 41 de ani, care folosește numele de scenă Sarah Juree. Jurnaliștii publicației au verificat veniturile și concedierea ei cu documente.

"Copiii mei începuseră să mă numească mama tristă"

"Îmi plăcea foarte mult cariera mea de profesor. Școlile își aduceau elevii din clasa a cincea în excursii la clasa mea din Indiana, care făcea parte dintr-un program de tineret finanțat de guvern. Munca mea consta în a vorbi cu ei despre diferitele cariere pe care le-ar putea urma în știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Cu toate că aveam un loc de muncă full-time, jonglam cu cinci activități secundare pentru a încerca să mă mențin financiar ca o mamă singură, inclusiv predarea de cursuri de grup, coaching de nutriție Keto, tutoriat copii, o afacere de albire a dinților și design de tricouri și căni.

În fiecare zi, predam toată ziua și apoi lucram la una din activitățile mele secundare, până mergeam la culcare. Mă simțeam mereu copleșită de efortul de a încerca atât de mult, încât adesea plângeam noaptea. Copiii mei începuseră să mă numească "mama tristă".

Am devenit din ce în ce mai deprimată din cauza stresului financiar. Apoi inflația a crescut vertiginos - prețurile la carburanți au explodat, facturile de alimente s-au dublat și am devenit și mai disperată din punct de vedere financiar", a declarat femeia pentru Insider.

"O prietenă a început o pagină OnlyFans în aprilie 2022 și mi-a spus că a câștigat 10.000 de dolari într-o lună. Am decis să încerc și am deschis o pagină doar pentru a vinde fotografii nud, ca supliment la venitul meu de la predare.

În vara anului trecut, în iunie, am încercat această activitate în timpul vacanței de vară. În câteva zile, fotografiile mele au fost copiate și trimise angajatorului meu. Am primit o scrisoare de concediere și cariera mea de 20 de ani ca profesoară - și sursa mea principală de venit - s-a încheiat rapid."

"O nouă direcție în viața mea"

"Cred că faptul că am fost concediată a fost un catalizator pentru o nouă direcție în viața mea.

În ultimele șase luni am câștigat mai mult decât salariul meu anual de la catedră. În calitate de profesoară, câștigam 55.000 de dolari pe an, dar în ultimele șase luni am câștigat peste 58.000 de dolari prin intermediul OnlyFans.

Cel mai mare câștig într-o lună este 17.000 de dolari, ceea ce s-a întâmplat imediat după ce am fost concediată. De când am fost concediată, am câștigat în total 75.000 de dolari.

Cu toate acestea, venitul meu fluctuează și am luni în care câștig între 3.000 și 10.000 de dolari. Totuși, am trebuit să muncesc foarte mult pentru a câștiga atât de mult, deoarece implică mult marketing. Promovez pagina mea OnlyFans pe site-urile de socializare precum Facebook.

Când primesc cereri de prietenie de la bărbați, le accept și le trimit un link către contul meu OnlyFans prin intermediul Messenger."

"Am găsit o nișă"

"Ca o modalitate de a-mi spori veniturile, am găsit o nișă prin exploatarea fanteziei legate de învățătoare pe care mulți dintre fanii mei o au.

După ce îmi duc copiii la școală, îmi petrec majoritatea zilei răspunzând mesajelor de la fanii mei, filmând și editând conținut și postând pe platformă de aproximativ patru ori pe zi. Fanii plătesc 9,99 dolari pe lună pentru a vizualiza conținutul meu. Eu creez totul și fac toată munca administrativă singură pentru a ține costurile la un nivel minim, inclusiv răspunzând la mesajele fanilor.

Fiind un model OnlyFans a fost în mare parte o experiență pozitivă, dar am fost atacată de mulți troli de pe internet care au încercat să mă umilească și să îmi facă jigniri legate de corp, după ce am fost concediată. Unii oameni ar spune că am celulită sau vergeturi, dar am lucrat din greu la construirea încrederii mele, astfel încât să nu mă afecteze.

Inițial, am fost devastată de faptul că am fost concediată, dar acum sunt pe calea prosperității financiare".