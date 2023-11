Profesoara ajunsă la capătul puterilor cere soluții pentru a-și ține ora: "Am țipat atât de tare încât mă doare în gât. I-am făcut nesimțiți"

Mulți dintre părinți se plâng de atitudinea profesorilor față de copiii lor. Și elevii îi critică pe dascăli cu ușurință.

În spațiul public, profesorii sunt mai puțin vocali și puțini dintre ei se expun pentru a explica cât de dificil este să găsești metode prin care să păstrezi disciplina în timpul orelor pentru a putea preda.

O astfel de relatare a fost publicată în mediul online de o profesoară care caută soluții. Acesta a mărturisit în mediul online că elevii săi de clasa a șaptea fac liniște doar când ea ridică vocea.

"Elevi gălăgioși și impertinenți"

"Anul acesta am început să lucrez ca profesor într-o școală din mediul rural.

La una din clasele la care am ore sunt elevi foarte gălăgioși. Sunt total nemulțumită de felul în care se desfășoară ora la ei. Fac atât de multă gălăgie încât mă acoperă și nu îmi pot ține ora.

Astăzi, singura metodă prin care am reușit să fac liniște a fost să țip la ei. Am țipat atât de tare încât mă doare și acum în gât. Acum vreo 2 săptămâni i-am făcut nesimțiți. Nu am mai rezistat. Vreo 20 minute le-am explicat frumos lecția, i-am rugat să scrie pe caiet, să se oprească din vorbit cu colegul de bancă. Ei fac liniște doar dacă ridic tonul. Liniștea durează maxim 5 minute, apoi trebuie să repet schema. Am venit cu fișe, cu filmulețe, am predat clasic. Nimic nu merge. În echipă nu se poate lucra, căci zbiară."

"Mi-aș dori să le captez cumva atenția"

"Mă simt oribil, simt că sunt o profa jalnică. Mă simt teribil că am țipat la ei. Regret...

Dar!!! Eu întru în clasa și ei continuă să se poarte că în pauză. Nu mă bagă în seamă, pur și simplu. Sunt 25 de elevi, aproximativ 10 din ei nu scriu de pe tablă, nu au caiete, întârzie la oră (stau în curtea școlii de vorbă).

Mi-aș dori să le captez cumva atenția. Să îi fac să fie atenți. Ei mi-au spus că nu le place materia predată de mine, "că ce mă ajută pe mine în viață..."."

"Notele nu îi interesează"

"I-am explicat cum îl ajută și materia mea și școala în general. Elevul nu a părut deloc interesat de explicații. 2 minute mai apoi râdea cu colegul de bancă. Mi-au zis că nu am ce să le fac... Că au rămas repetenți și nu s-au potolit. Notele nu ii interesează. Au avut notă scăzută la purtare anii trecuți și sunt mândri de asta.

Sunt și câțiva elevi atenți și silitori în clasă. Măcar pentru ei aș vrea să îmi pot ține orele în liniște. Măcar ei să priceapă ceva. E o clasa de a 7-a...

La ora următoare nu vreau să predau. Vreau să discut despre ei, nevoile lor și comportamentul lor. Vreau să găsesc o soluție să am un canal de comunicare cu ei.

Apreciez orice sfat/ îndrumare", a scris profesoara pe Reddit.

"Huliganii nu pot fi dați afară din clasă"

Aceasta a explicat ce reacții apar când se referă la problemele pe care le are în timpul orelor.

"Ceva trebuie făcut. E jale. Sunt clase unde ai 1 sau 2 elevi gălăgioși. Îi mai antrenezi pe ei într-o activitate, găsești o soluție.

Însă, când jumate de clasa e din categoria golănaș e dezastru. Nu ai ce să faci. Cel mai mult suferă elevii cuminți care încearcă să învețe....

Dacă ridici problema riști să ți se spună că:

ești tânăr, n-ai experiență

nu știi să te impui

nu faci ore interesante

oricum nu avem ce le face, notă scăzută la purtare nu are efect, părinții oricum nu vin la școală și dacă vin nici ei nu-s departe... și nu dau 2 bani pe școală.

Huliganii nu pot fi dați afară din clasa. Au dreptul la educație. Despre faptul că ei răpesc dreptul la educație al celorlalți colegi nu se spune nimic", a adăugat această într-un comentariu.

"Păstrează o tăcere amenințătoare din când în când"

În comentarii, mulți o compătimesc, unii îi oferă soluții.

"Ce monștri nasc părinții fără educație, te compătimesc."

Întrebată ce materie predă, profesoară a dat detalii: "Predau educație socială. E fosta cultură civică. Eu sunt profesor consilier școlar. În mare parte din timp fac consiliere, predau doar câteva ore."

"Nu sunt prof, dar fosta mea soție este, și își controlează bine clasa (care e formată de cele mai multe ori din monștri). Câteva sfaturi din metoda ei:

- e ok să țipi, dar nu îți pierde controlul. Trebuie să le impui respect. Păstrează o tăcere amenințătoare din când în când. Arată că te DERANJEAZĂ, dar nu că te dispera.

- surprinde-i cu remarci neașteptate și care îi ridiculizează. Ei nu sunt un monolit, încearcă să îi întorci împotriva acelor care sunt mai mojici sau mai obraznici. Hăhăiala colegilor și discreditarea e mai eficientă uneori decât simplă admonestare. Fă-ți aliați. Nu lasă pe cei mai obraznici să devină eroi. Fă-i să pară idioți. Umorul și zeflemeaua sunt importante.

- pedepsește-i (nu fizic, doamne ferește) dar pune-ți mereu în aplicare pedepsele. Nu îi amenința în gol.

- convoacă părinții și încearcă să vezi ce fel de oameni sunt. Explică-le că odrasla lor e problematica și că vor fi consecințe.

- dacă poți, apelează la director/directoare din când în când, sau la un coleg masculin mai autoritar, dacă ai (dar nu că și cum nu eșți în stare să îi stăpânești, pur și simplu că recurgi la altă instanța care te aprobă și le da de gândit).

În rest... succes, e o meserie dură și mai mult psihologică decât didactică. E important să îi ții în frâu și să pui punctele pe "i" de la începutul anului, e mai greu de schimbat pe drum. Nu că eu aș reuși, dar observ cum fac aia care reușesc. Cred că e nevoie un pic de Artă Războiului de Sun Tzu."

"Posibil să ai în clasa copii bătuți și umiliți acasă"

"Poți încerca varianta în care să lași deoparte materia în sine și să explici câteva noțiuni foarte simple. Unii ajung așa și pt că au rămas muuuult în urmă cu materia și cunoștiintele. Adică tu vrei să le predai educație socială, dar ei își suflă mucii în mână, de ex, să nu știu să salute când intri tu în clasa. Sau vrei să copieze ce scrie pe tablă, dar ei nu știu de fapt să scrie. Apropo, ai verificat treaba asta? Știu să scrie și să citească? Au un vocabular minim? Dacă nu, ce le povestești tu ar putea fi și în chineză.

Oricum, cu țipat și jigniri clar nu obții nimic. Ai o șansă mică să obții ceva cu răbdare de sfânta și disponibilitate de a-i învăța the basics, începând cu scrisul și noțiunile cele mai de baza și noțiunea de respect."

"Ține cont că familiile multora probabil sunt praf și posibil să ai în clasa copii bătuți și umiliți acasă, care trăiesc în condiții mizere sau pur și simplu ai căror părinți sunt varză. Copiii care învață cel mai repede să salute educatoarea / învățătoarea și apoi profesorii sunt cei cărora li se pare normal, pt că părinții lor când intră pe ușă se salută unul pe altul / își salută copiii. Îți dai seama cam în ce familii trăiesc restul ..."

"Cum ne-a liniștit pe noi profa de Chimie în liceu"

"Aveam o profa de geografie care a reușit să îi facă pe toți din clasa să învețe și să le fie rușine când nu aveau lecția învățată. Era mai aprigă, dar cred că clickul s-a produs în ei în momentul când începea să îi laude subtil. Până și pe cei mai rebeli i-a îmblânzit.

Le mai făcea complimente uneori, le spunea că sunt inteligenți, că pot, că sunt băieți deștepți și alte cuvinte pe care probabil ei nu le-au mai auzit."

"Cum ne-a liniștit pe noi profa de Chimie în liceu acum mulți ani.

A predat la prima oră când ne-am întâlnit. Nimeni n-a zis nimic pentru că na, era procesul de cunoaștere încă.

La a două ora ne-a întreba random prin clasă chestii din ce a predat prima dată. Nu știai? Notă 2. Și a împărțit vreo 5 note de 2.

Vrei să-ți spun că apoi din clasa a 9-a până în a 12-a inclusiv a fost o super bomboană de profesoară și cu toate astea nimeni nu făcea gălăgie la ora ei? Ptr că a setat standardul la început.

Nu zic că e metodă perfectă, dar a funcționat perfect. Realitatea tristă e că încă se aplică acea vorbă românească: dacă ești bun ești luat de fraier.

Nu știu cât de aplicabil e în situația ta, din păcate, din moment ce spui că ălora nu le pasă de note. Dar nu te simți prost că ai țipat la ei, dacă așa s-au comportat. Nu mai pleca urechea la tâmpenia de propagandă a corectitudinii politice ce ne spune iar și iar că vai, că nu se poate, dar nu, sentimente alea alea. Ar fi ideal să fie așa, doar că trăim cu toții în ceva ce se numește realitate, iar de cele mai multe ori trebuie să ne adaptăm, că așa fac oamenii."