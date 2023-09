Profesoară de fizică de 22 de ani, dată afară după o săptămână de muncă. Ce i-a cerut directorul, iar femeia a refuzat

O tânără profesoară de fizică, în vârstă de numai 22 de ani, a fost nevoită să-și încheie cariera didactică după numai o săptămână de muncă.

Anastasia Shumilova, profesoară de fizică la școala din orașul Ișim, regiunea Tiumen, în sudul Rusiei, a fost forțată să demisioneze din cauza fotografiile provocatoare postate pe rețelele sociale.

„Elevii sunt încântați, părinții sunt consternați!”, a fost remarca unui blogger local, care i-a găsit și publicat fotografiile în mediul virtual

Directorul unitățății de învățământ i-a cerut tinerei să-și șteargă fotografiile sau să demisioneze, iar emeia a refuzat ambele variante, drept pentru care contractul ei a fost denunțat.

„M-am angajat și mi-am încheiat cariera de profesor pentru 15.100 de ruble pe lună (n.r. circa 150 de euro). Nu înțeleg de ce trebuie să-mi șterg trecutul.

Directorul mi-a spus că școala nu are nevoie de modele. În plus, a fost încălcat Codul Muncii. Conform legii, angajatorul nu are dreptul să concedieze unilateral un angajat dacă are un copil în întreținere care nu are trei ani. Copilul meu are doi ani.

Oamenii înguști la minte încearcă să mă calce în picioare. Totul s-a prăbușit într-o singură zi din cauza fotografiilor mele, care, pe de altă parte, sunt frumoase, estetice“, a precizat Anastasia.