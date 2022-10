Româncă în Top 50 cei mai buni profesori din lume. "Îi conving pe elevi să citească prin intermediul jocului Minecraft"

Avem tot mai multe exemple de profesori altfel. Asumați, implicați și care își iubesc cu adevărat meseria. Mirela Tanc este unul dintre ei.

Este singura profesoară româncă aflată în Top 50 (cei mai buni profesori din lume), iar luna aceasta a fost în Lisabona, pentru a participa la primul summit european dedicat excelenţei în educaţie - Global Teacher Prize Ambassador European Summit.

Mirelei Tanc a ajuns să fie plasată între cei 50 cei mai buni profesori din lume, pentru că s-a folosit de jocuri, de domenii diverse și de modalități inedite ca să trezească pofta copiilor ca să citească și să învețe mai mult.

Pentru Ziare.com, Mirela Tanc a explicat în ce constau metodele sale de predare și cum reușește să fie atât de aproape de inima elevilor.

Uneori învățăm cu ajutorul emoticoanelor

"Eu predau într-un mod diferit. Descopăr mereu ceea ce le place elevilor mei. La o oră de limba Latină, de exemplu, când văd că elevii sunt plictisiți și nu au chef, recurg la emoticoane.

Și fac o paranteză. În Lisabona, am plecat cu lucrările elevilor mei. Lucrări de care s-au minunat cu toţii și au fost sursă de inspiraţie pentru alte prezentări.

Am oferit tuturor participanţilor proiectele elevilor mei de la limba română şi latină. Adică le-am dat o mulţime de emoticoane reprezentând proverbe şi maxime despre profesori, despre şcoală sau chiar mesaje de mulţumire ale elevilor dedicate celor mai buni profesori din lume", a explicat Mirela Tanc.

Le aplic elevilor un formular de cunoștere

"La începutul fiecărui an școlar, le dau copiilor mei un test. De fapt, e vorba de un formular de cunoaștere și așa aflu ce le place. Ce melodii preferate au, ce urmăresc la televizor, ce pasiuni au etc.

Și eu folosesc aceste informații în predarea mea. De exemplu, dintr-o melodie putem analiza substantive, verbe etc", a punctat profesoara.

O predare aproapiată de sufletul copiilor

"Este vorba despre o predare altfel, mult mai apropiată de sufletul copiilor. Cu toate că poate nu am multe ore cu o clasă, eu ajung să îi cunosc mult mai bine decât o face dirigintele lor.

Se creează o conexiune. Elevii sunt fericiți că îi ascultă cineva, că sunt înțeleși. Apoi eu pot să "mut și munții". Să îi învăț noțiuni mai grele, care altfel poate nici nu i-ar interesa", spune Mirela Tanc.

Profesorii trebuie să fie formați

"Asta promovez prin cursul pe care îl țin și ăsta a fost și mesajul transmis la Lisabona. Vreau cât mai mulți profesori să fie formați. Trebuie schimbată mentalitatea profesorilor. Din păcate, sunt încă mulți ancorați în tradiționalism.

Să știți că mie în continuare mulți profesori îmi spun că ceea ce fac eu nu e școală. Ei nu acceptă că trebuie să fim mai apropiați de elevi. Școlarii de astăzi nu mai sunt ca cei care era acum mulți ani", a punctat profesoara de limba română.

M-am schimbat când am văzut că învățarea nu dă roade

"Nu am avut neapărat un model, dar m-am confruntat cu tot felul de probleme. Eu am văzut că metodele mele tradiționale nu sunt potrivite. Și atunci am conștientizat că trebuie să aflu ce le place elevilor să facă.

Și atunci am descoperit că le place să se joace foarte mult, preferă să comunice prin emoticoane, prin mesaje foarte scurte, nu le plac lucrurile foarte complicate", a punctat profesoara.

Îi conving pe elevi să citească prin intermediul unui joc

"Limba și literatura română e materie de examen, deci nu pot să o scurtez, dar am metode ca să ajung la sufletul elevilor și abia apoi să trecem la materia propriu-zisă.

Lucrez din 2018 în acest sistem și să știți că îi conving pe elevi să citească prin intermediul jocului Minecraft. Adică pur și simplu le cer să creeze în Minecraft secvențe din carte. Și pentru asta ei trebuie să citească ca să poată să realizeze exercițiul", explică Mirela Tanc.

Elevii au rezultate foarte bune la Evaluare

"Soluțiile propuse de mine nu sunt imposibile. Sunt metode la care poate recurge orice dascăl. Și mie mi-au venit ideile pe parcurs. Le-am îmbunătățit. Am văzut ce merge și ce trebuie să schimb.

Rezultatele se văd în performanțele școlare ale elevilor. Au rezultate foarte bune la examenele de Evaluare Națională. Particip cu ei la tot felul de concursuri de creativitate, originalitate", spune dascălul.

Ca profesor trebuie să înveți cum să te faci plăcut

"În prima fază am spus copiilor mei nu le place limba română, dar nu, nu există așa ceva. Și am învățat cum să le placă materia, pentru că am recurs la metode care implică ceea ce le place lor. Începutul e greu, dar se poate. Oricine poate, trebuie doar să existe voință.

Un profesor are nevoie de curaj, pentru că e nevoie de asumare. V-am spus că sunt mulți profesori care nu acceptă ceea ce facem și spun ce fac eu nu e vorba de învățare, ci e vorba despre altceva: amăgire sau chiar prostie", concluzionează Mirela Tanc.

Top 50

Gigantul Microsoft a numit-o pe Mirela Tanc cea mai eficientă profesoară din Europa Centrală și de Est, pentru modul în care folosește tehnologia modernă la predare.

Practic, această profesoară a transformat orele sale de gramatică și de literatură într-o joacă. Sau, mai bine zis, într-un joc.

Global Teacher Prize este un fel de premiu Nobel pentru educație.

