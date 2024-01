O profesoară din Rusia a dat foc unei școli pentru a susține Ucraina: ”Manipulată de escroci”

O profesoară rusoaică a fost plasată în detenţie preventivă după ce a dat foc unei şcoli, fără să se înregistreze victime, după ce şi-a exprimat ”susţinerea faţă de armata ucraineană” într-o înregistrare video pe Internet, anunţă marţi Comitetul rus de anchetă, relatează AFP.

Potrivit canalelor ruse pe Telegram Mash şi Shot, Galina S. a fost manipulată de către ”escroci ucraineni”, care au determinat-o totodată să împrumute bani.

Autorităţile ruse o acuză de faptul că a postat ”o înregistrare video de susţinere a armatei ucrainene” pe internet, duminică, după care ”a dat foc unei şcoli” la Ceboksarî, în centrul Rusiei.

”Incendiul a fost stins rapid şi nimeni nu a fost rănit”, anunţă într-un comunicat Comitetul local de anchetă.

Russian media "Shot": The primary school teacher who set fire to a school in Cheboksary was scammed by Ukrainian scammers. First, they forced the woman to take out loans, and then promised her 150 thousand rubles to repay them. For this, the teacher had to record a video with the… pic.twitter.com/DeZSw4XWp8