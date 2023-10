Mai mulți studenți ai Facultăţii de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi o acuză pe Ileana Oana Macari, conf. univ. dr. Ileana la catedra de Limba şi Literatura Engleză, că i-a jignit de mai multe ori şi că s-a comportat cu ei neadecvat, inclusiv prin abuz de putere.

O parte dintre foștii și actualii studenți au confirmat şi au detaliat povestea sub protecţia anonimatului, pe un grup de pe Facebook, scrie ziaruldeiasi.ro.

Conf.dr. Ileana Oana Macari este acuzată că îi insultă pe studenţi şi că nu le respectă drepturile, apelând deseori la un limbaj agresiv. Mai mult, autorul postării este dispus să ajungă şi în instanţă, dacă conducerea Universităţii nu va lua atitudine.

"Situaţii care pur şi simplu nu îşi au locul în cadrul unei facultăţi"

“Sunt student la Litere, anul II, şi m-am cam săturat de abuzul anumitor profesori, spre exemplu doamna conf. univ. dr. Macari, la care orice aş face, deşi prezent fizic în sală, nu sunt trecut niciodată pe lista de prezenţă, fiind şters din diferite motive, în opinia mea, unele dintre aceste fiind chiar puerile. Respectul faţă de studenţi în cadrul acestor ore lipseşte cu desăvârşire, limbajul si atitudinea fiind total nepotrivite într-un mediu academic. Majoritatea studenţilor fac anumite eforturi pentru a participa la cursuri şi acest comportament «nu te trec pe prezenţă deşi participi la un curs de 120 minute» mi se pare unul care nu reflectă atitudinea corectă impusă de o unitate de învăţământ superior. Personal, consider că am fost jignit şi ameninţat (am martori, desigur). Voi încerca să fac toate demersurile necesare în vederea soluţionării acestei probleme în cadrul facultăţii şi dacă mă voi considera nedreptăţit de decizia luată în cadrul conducerii facultăţii, sunt pregătit şi nevoit să merg mai departe din punct de vedere legal, încurajându-vă să faceţi la fel în astfel de situaţii care pur şi simplu nu îşi au locul în cadrul unei facultăţi”, a scris studentul.

Ads

“Doamna de mai sus mai are şi ca răspundere de a rezolva problema studenţilor. Un salariu pe care nici jumătate nu-l merită. Pe mine mă miră în ce facultate am ajuns. Până la urmă noi pur şi simplu trebuie să stăm aşa de frică şi să nu facem nimic?”, a scris un alt student.

"Singurul loc în care o să fiţi chemate la interviu este studioul de videochat"

“Am avut «onoarea» să fac un curs cu dânsa şi în anul II de licenţă. Stăteam cu frică de fiecare dată. Singurul nostru noroc era ca eram în online pe atunci. La primul curs ne-a făcut în toate felurile pentru că am îndrăznit să începem noi meet pe Teams. Şi multe fete aveau poze cu ele pe Teams. Când le-a vazut ne-a zis «Cu astfel de poze puse pe Teams, singurul loc în care o să fiţi chemate la interviu este studioul de Videochat». Nu mai spun de testări, notări, acestea ar fi altfel de agreat dacă nu ne-ar jigni şi nu ne-ar pedepsi degeaba. Dacă spui ceva te lasă în restanţă 10 ani, nu mai termini niciodată facultatea. La un moment dat ne-am plâns profesorului de seminar, iar acesta ne-a pârât la Macari. Ne-a «ars» la curs, nimeni nu se ceartă cu ea, are o influenţă mare în facultate”, a declarat studenta.

Ads

”Am avut ore cu dumneaei în anul II la Engleză. Pe vremea aceea eram în regim online din cauza pandemiei. Ştiu că unele fete (inclusiv eu), aveau o poză cu faţa lor la profil, pe Teams. Acest lucru a provocat-o oarecum, începând să strige la noi că ce poze deocheate avem, că avem impresia că suntem la plajă ca piţipoancele. A început să le numească pe rând, inclusiv pe mine, ameninţându-mă că dacă nu îi răspund în 15 secunde mă dă afară din meeting. Avea tendinţa de a lua la mişto orice intervenţie (chiar şi utilă), jignindu-i pe cei care îi sugerau variante. O colegă, când dnei profesoare i s-a blocat platforma, a încercat să o ajute să rezolve problema, iar aceasta a luat-o cu «Da’ cine te-a întrebat, cu ce drept îmi spui mie ce să fac? Mai bine ai tăcea şi să nu mai vii cu aşa idei tembele»“, a declarat fosta studentă.

Reacția decanului Facultăţii de Litere

Reporterii ZDI au încercat să se întâlnească cu conf.dr. Ileana Oana Macari, însă profesoara nu se afla la facultate. Contactată telefonic, nu a dorit să discute despre problematica expusă, închizând apelul. “Sunt răcită, nu pot vorbi, vă rog să reveniţi”, ne-a expediat profesoara.

Ads

Solicitându-i o reacţie, decanul Facultăţii de Litere, prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc Gafton, şi-a exprimat punctul de vedere, în scris, referitor la acest caz.

„Momentan nu este înregistrată nicio plângere scrisă în ceea ce o priveşte pe profesoara Ileana Oana Macari. Cadrele didactice profesează întrucît au cunoaştere de oferit şi, deopotrivă, deţin capacităţile de a pune la dispoziţia studenţilor acea cunoaştere. La rîndul lor, studenţii sînt animaţi de nevoia de cunoaştere şi depun toate eforturile spre a primi îndrumarea profesorilor spre a dobîndi cît mai multe cunoştinţe şi de o cît mai bună calitate. Iar această relaţie nu poate funcţiona decît pe bază de reciprocitate - în ceea ce priveşte strădania, devotamentul, respectul, toate conjuncte. Acest lucru mai înseamnă că - asumîndu-şi angajamentele - nici una dintre părţi nu va ceda în caz de dificultăţi şi va încerca în modul cel mai onest şi cu toată bună-credinţa să rezolve dificultăţile apărute spre a-şi continua drumul.

Ads

Profesorii şi studenţii sînt legaţi nu numai prin calea asumată, ci şi prin obligaţiile impuse de propriul statut şi de Regulamentele care îi călăuzesc, atît în situaţiile de normalitate, cît şi în cele litigioase. Astfel stînd lucrurile, considerăm că, în acest caz, studenta ar fi trebuit să îşi onoreze datoria de a se informa asupra cerinţelor cursului (care, din moment ce erau anterior cunoscute şi au fost respectate de ceilalţi cursanţi, nu sînt supuse părerilor, negocierilor sau altor forme de relativizare) şi să le respecte. Clamarea publică a eventualelor nemulţumiri nu poate fi nici indiciul justeţei şi al conştiinţei îndreptăţirii lor, şi nici al încrederii în sistemul din care cu toţii sîntem parte. Probabil că discuţiile faţă în faţă, în prezenţa celor care conduc Departamentul şi Facultatea, ar fi cele de natură şi în măsură să soluţioneze astfel de disensiuni”, a menţionat prof.dr. Alexandru Arnold Francisc Gafton, decanul Facultăţii de Litere.

Ads