Noi detalii în cazul profesoarei care s-a sinucis într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Alături de ea se afla și copilul său de 7 ani

Autor: Maria Popa
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 15:55
443 citiri
Noi detalii în cazul profesoarei care s-a sinucis într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Alături de ea se afla și copilul său de 7 ani
Mașină de Poliție Foto: Pixabay

Autoritățile din Mehedinți au declanșat o amplă anchetă în cazul profesoarei care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin.

Potrivit unor surse judiciare, femeia, în vârstă de 57 de ani, și-ar fi omorât copilul, după care s-ar fi spânzurat.

Conform „Actual Mehedinți”, vicepreședintele Tribunalului Mehedinți afirmă că, începând din 2020, la instanțele din acest județ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinții copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât și penale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, procurorii care au făcut cercetarea la fața locului au stabilit că femeia de 57 de ani a murit prin spânzurare.

„În ceea ce îl privește pe minorul de 7 ani, găsit, de asemenea, decedat, se va stabili cauza decesului în urma necropsiei. Pe trupul băiețelului nu au fost observate urme de violență”, a declarat sursa citată, conform Actual Mehedinți.

O fostă elevă a femeii, care era profesoară de logică la Liceul „Traian Lalescu”, din Orșova și lucra, în paralel, și la Penitenciarul Vânjuleț, a declarat, potrivit aceleași surse, că aceasta era „o persoană foarte puternică”, dar că, în ultima perioadă, „se schimbase și devenise ciudată”, intrând în depresie după divorțul de tatăl copilului, cu care se judeca pentru custodia micuțului.

Luni, 8 septembrie, copilul în vârstă de 7 ani ar fi trebuit să înceapă clasa pregătitoare, însă nu a ajuns la școală.

De altfel, nici femeia nu a ajuns luni la cursuri, colegii acesteia fiind șocați de ceea ce s-a întâmplat.

„Este șocant ce s-a întâmplat”

„Le-am spus polițiștilor că săptămâna trecută doamna profesor a venit la școală. Părea în regulă. Nu a manifestat un comportament din care să reiasă că ar fi avut probleme și nu părea că ar gândi sau ar premedita asemenea fapte. Este șocant ce s-a întâmplat. Tot colectivul este șocat”, a declarat directorul Liceului „Traian Lalescu” din Orșova, Ghiță Dorin Oprescu, citat de „Actual Mehedinți”.

Judecătorul Cosmin Sima, vicepreședintele Tribunalului Mehedinți, afirmă, potrivit cotidianului citat, că, începând din 2020, la instanțele din Mehedinți au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinții copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât și penale.

„La un moment dat, mama minorului a formulat plângeri pentru 7 infracțiuni pe care le-ar fi săvârșit tatăl minorului: pornografie infantilă, amenințare, hărțuire, rele tratamente aplicate minorului, fals în declarații și fals în înscrisuri. În final, toate plângerile s-au finalizat cu soluții de clasare”, afirmă judecătorul.

Potrivit acestuia, la rândul său, tatăl copilului ar fi făcut plângere împotriva femeii pentru nerespectarea măsurilor dispuse de o instanță privind încredințarea minorului, femeia fiind sancționată cu avertisment.

„Mâine, pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin urma să aibă loc soluționarea altei cauze penale în care mama minorului figura ca inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare”, a mai spus magistratul, potrivit Actual Mehedinți.

Cea care a sesizat, marți dimineață, 9 septembrie, Poliția în acest caz a fost chiar sora femeii, care le-a spus polițiștilor că aceasta nu i-a mai răspuns la telefon de cel puțin două zile, iar când a mers la apartamentul ei, nu i-a răspuns nici la sonerie, motiv pentru care s-a îngrijorat. Chemați la fața locului, pompierii au spart ușa locuinței, în interior fiind găsite cele două cadavre.

#profesoara, #sinucidere, #copil mort, #Drobeta Turnu Severin, #custodie, #divort, #ancheta politie , #sinucideri
