Profesoara care face zilnic 110 km pentru a ajunge la școala din Munții Apuseni. "Fac această meserie cu drag de oameni, de copii"

Profesoara Andra Claudia Popa parcurge zilnic 110 kilometri prin Munții Apuseni pentru a preda la Școala Gimnazială din satul Horea, județul Alba. Prin implicarea sa, dascălul transformă lecțiile de limba română în oportunități reale pentru elevi, reușind să doteze școala cu bibliotecă, să organizeze excursii și să inspire generații de copii.

În fiecare dimineață, pe drumurile adesea înghețate ale Munților Apuseni, profesoara Andra Claudia Popa urcă la volan cu gândul la elevii săi. Nu o așteaptă un oraș mare, nici măcar o școală modernă, ci clasa de la Școala Gimnazială din satul Horea, un loc uitat între munți, unde speranța se măsoară în lecții, în cărți și zâmbete de copii, arată Antena3 CNN.

Andra are 42 de ani. A obținut cea mai mare notă la examenul de titularizare din județul Alba și ar fi putut alege un post comod într-un oraș mare. Ea a ales însă altceva, locul unde era cea mai mare nevoie de ea, la 55 de kilometri de casă.

Meserie făcută cu drag

"Fac naveta pentru că m-am legat de oameni, de locuri, de copii, de părinți și mă simt de acasă. Și să știți că de multe ori în cancelarie, sincer, vă spun, le spun oamenilor: ”Știu că practic rămân o vinitură”, că așa se zice aici, ”dar eu mă simt legată și sunt de-a voastră”", a declarat profesoara de română, Andra Claudia Popa.

Dincolo de lecții, profesoara a reușit să doteze școala cu o bibliotecă, să organizeze excursii, tabere și activități care au deschis lumile copiilor din Apuseni.

"Fiica mea a luat 10 la Evaluarea Națională, fără ore suplimentare. Doar ce a făcut la clasă, deci este fenomenală (n.r.: profesoara Andra Claudia Popa). (...), e foarte de treabă și implicată și prietenoasă. Copiii o îndrăgesc foarte tare", a declarat mama unei eleve.

"Încerc să fac orele cât mai atractive. De obicei, îmbin metodele tradiționale cu cele moderne. Am învățat în pandemie să folosesc tehnologia, mă adaptez. Și probabil că o să încerc să mă adaptez până la sfârșitul carierei didactice", a mai spus profesoara de limba română.

"Fac această meserie cu drag de oameni, cu drag de copii", a mai precizat Andra Claudia Popa.

