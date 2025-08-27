Revoltă după anunțul că profesorul care a violat trei minori se întoarce la catedră. „Cei care ar trebui să protejeze elevii permit agresorilor să își continue abuzul”

Sorin Spineanu Dobrota este acuzat de viol și agresiuni sexuale asupra unor minori FOTO Captură video Youtube TVR

Centrul FILIA a lansat un apel către Colegiul Național Sf. Sava în care i se solicită să nu permită profesorului Sorin Spineanu-Dobrotă, trimis în judecată pentru viol, să revină la catedră.

FILIA atrage atenția că profesorul „s-a folosit de puterea pe care o avea și i-a supus (n.r. pe elevi) unor forme groaznice de abuz sexual. A fost suspendat o perioadă din funcția pe care o avea la Centrul Național de Evaluare al Ministerului Educației, dar s-a întors destul de repede. Ministerul Educației justifică această decizie prin faptul că acesta „nu ia decizii privind examenele naționale”, scrie ONG-ul într-o postare pe Facebook.

Acesta amintește că elevii din Colegiu l-au descris pe profesor drept o persoană „intruzivă, genul fără limite” și declară că nu au fost surprinși când au aflat de acuzații.

”Din nou, cei care ar trebui să îi protejeze pe elevi ajung să îi pună în pericol, permițând agresorilor să scape nepedepsiți și oferindu-le contextul perfect în care să își continue abuzul. Cerem Colegiului Sf. Sava să prioritizeze siguranța elevilor lor și să nu îi permită profesorului să se întoarcă la catedră!”, a transmis, azi, Centrul FILIA.

ONG-ul a solicitat și Ministerului Educației „toleranță zero în fața abuzului”, așa cum susținea în comunicatul de presă transmis inițial în urma primelor informații aflate despre acest caz.

”Momentan, atât Ministerul, cât și Colegiul tolerează abuzul și încurajează violența normalizând-o la nivelul propriilor instituții”, adaugă organizația.

Profesorul își reia funcțiile

Profesorul Sorin – Paul Spineanu-Dobrotă, acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori, lucrează în continuare în Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la centrul care face subiectele pentru toate examenele, concursurile și olimpiadele școlare naționale, a declarat instituția.

De asemenea, din septembrie, Sorin Spineanu-Dobrotă revine la catedră la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, unde este titular din anul școlar 2025-2026, potrivit surselor Edupedu.ro, după ce conducerea liceului i-ar fi aprobat în luna iunie o cerere de reîncadrare pe post.

Mai exact, Ministerul Educației și Cercetării susține că profesorul este în prezent suspendat din funcția de șef-serviciu la Centrul Național de Curriculum și Evaluare (CNCE), fostul CNPEE, dar angajat pe poziția de consilier din 22 noiembrie 2024, de când a expirat ultimul control judiciar impus acestuia, scrie Edupedu.ro.

Ce acuzații i se aduc

Spineanu-Dobrotă a fost acuzat în iulie 2024 de procurori de agresiune sexuală asupra unui minor și de viol asupra unui minor. Pe 27 mai 2025, acesta a fost trimis în judecată în primă instanță. Spineanu-Dobrotă a contestat decizia, iar următorul termen, după mai multe amânări, este pe 18 septembrie 2025, potrivit portal.just.ro.

Doi foști elevi ai liceului "Sfântul Sava" l-au reclamat pe profesorul de economie pentru fapte petrecute în 2021. Prima victimă, potrivit procurorilor, avea 17 ani când a fost violată de profesor într-un apartament din Sectorul 3. Al doilea elev a fost agresat sexual la 16 ani în același loc, câteva luni mai târziu. Profesorul și-a folosit autoritatea pentru a-i constrânge pe băieți și le-ar fi oferit cadouri, spun anchetatorii.

Ambii adolescenți au tăcut, pe moment. Ar fi spus la audieri că s-au temut că vor avea probleme la școală. Așa că au așteptat absolvirea până să depună plângere. Prima reclamație a venit în 2022. A doua, anul acesta.

