Profesor bătut de un elev chiar la început de an școlar. Motivul care a dus la agresiune

Autor: Maria Popa
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 15:04
294 citiri
Profesor bătut de un elev chiar la început de an școlar. Motivul care a dus la agresiune
Elev Foto: Pixabay

Un elev de liceu din Galați a bătut un profesor, în curtea unității de învățământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenția acestuia, dar și altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta școlii.

Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Școlar Județean a declanșat o anchetă, elevul agresiv riscând sancțiuni grave, inclusiv exmatricularea.

Inspectoratul Județean de Poliție Galați a informat, miercuri, că în 9 septembrie, polițiștii Secției 4 din Galați au fost sesizați de către un cadru didactic la o unitate de învățământ din municipiu că ar fi fost agresat de un elev, în pauza dintre orele de curs.

Polițiștii care s-au deplasat la caz au constatat că cele sesizate se confirmă.

Astfel, în cursul aceleași zile, profesorul, în vârstă de 49 de ani, ar fi observat, în curtea unității de învățământ, un grup de elevi cărora le-ar fi atras atenția că nu au voie să fumeze în incinta școlii.

În acest context, unul dintre elevi, în vârstă de 18 ani, ar fi ignorat atenționarea profesorului, ar fi aprins o țigară și i-ar fi suflat acestuia fumul în nas, moment în care între cei doi a izbucnit un conflict, aceștia agresându-se fizic reciproc. În timpul agresiunii, căștile pe care elevul le-ar fi purtat pe cap ar fi fost distruse, precizează IPJ Galați.

Profesorul agresat s-a ales cu mai multe răni și a ajuns la spital, iar ulterior și-a scos certificat medico-legal.

Totodată, Inspectoratul Școlar Județean Galați a declanșat o anchetă, iar elevul agresor riscă sancțiuni grave care pot merge până la exmatriculare.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru lovire sau alte violențe și pentru distrugere, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.

