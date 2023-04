Profesor de psihologie, concediat după ce i-a pus pe elevi să-și scrie propriile necrologuri. Cum își apără lecția controversată

Un profesor de psihologie din Florida, SUA, care predă de peste 15 ani, a fost concediat după ce le-a ținut elevilor o ”lecție nepotrivită.”

În timpul unei ore, profesorul Jeffrey Keene a vrut să-i învețe pe elevii de la Liceul ”Dr. Phillips” cum să fie în siguranță în timpul unui exercițiu de urgență. El le-a cerut să-și scrie propriile necrologuri în timpul unui ”exercițiu cu focuri de armă active”. Controversata lecție suna astfel: ”Astăzi a fost ultima ta zi în viață...”.

Profesorul consideră că nu a făcut nimic greșit

Deși a recunoscut că unul dintre elevi și-a arătat nemulțumirea privind lecția-șoc, profesorul s-a declarat ”uimit” de decizia districtului școlar Orange County, care l-a informat că, dacă nu demisionează, va fi concediat.

”Nu a fost pentru a spune "Vei muri și hai să te stresăm". Le vorbeam elevilor despre lumea în care trăiesc: siguranța armelor, trăgători activi. Nu a făcut nimic greșit.

I-am întrebat ”Dacă ar muri peste 24 de ore, ce ar face ei diferit față de ce au făcut ieri?” Și asta pentru a-i face să scape de toate fleacurile și pentru a le arăta ce este important în lume”, a explicat Jeffrey Keene, potrivit Știrile PROTV.

Rememorând conversația pe care a avut-o cu consiliul școlii, profesorul a dezvăluit: ”Nu am făcut nimic. Am spus: "Dacă am făcut ceva, spuneți-mi ce este" . Ei au spus: " Nu putem face asta" . Apoi, le-am spus: " În acest caz, din moment ce nu știu ce am făcut greșit, puteți să continuați și să mă concediați fără motiv" ”.