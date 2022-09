Postările pe rețelele de socializare despre un profesor de liceu irlandez care a fost condamnat la închisoare au indus în eroare utilizatorii cu privire la motivul pentru care a fost închis, relatează Reuters.

Deși, inițial, a fost suspendat din școală în așteptarea unui proces disciplinar pentru o presupusă dispută în care era implicat un student transgender, motivul pentru care a fost trimis la închisoare a fost altul.

Enoch Burke a fost condamnat la închisoare pentru sfidarea instanței, după ce a încălcat un ordin al Înaltei Curți care i-a interzis să meargă la școală în timp ce se desfășura un control disciplinar.

Confuzia a fost provocată după ce pe Facebook un utilizator a postat o imagine cu un citat al profesorului de istorie și germană, alături de legenda: ”Enoch Burke, un creștin evanghelic, a primit o pedeapsă NEDEFINITĂ cu închisoarea din partea judecătorului irlandez Michael Quinn, pentru credințele sale creștine. Ca profesor, a refuzat să numească un elev care era băiat, fată. Așa a devenit Irlanda anti-creștină.”

Enoch Burke, an evangelical Christian, has been given an INDEFINITE prison sentence by Irish Judge Michael Quinn for his Christian beliefs

As a teacher, he refused to call a student who was a boy, a girl.

This is how anti-christian Ireland has becomehttps://t.co/xmyfQc1GIw pic.twitter.com/dGWM3XKBf0