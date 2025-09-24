Profesoară înjunghiată de un elev chiar în timpul orei. Agresorul a fost arestat. Unde a avut loc incidentul

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 15:45
183 citiri
Profesoară în timpul orei Foto: Pixabay

O profesoară a fost înjunghiată de un elev chiar în timpul cursurilor la o școală gimnazială din Alsacia, în nord-estul Franței.

Polițiștii au arestat un suspect în vârstă de 14 ani, a transmis miercuri, 24 septembrie, presa franceză, potrivit Reuters.

Victima atacului este o profesoară de muzică în vârstă de 56 de ani. Elevul a fost arestat la scurt timp după atac, după ce inițial a fugit de la locul faptei, a transmis publicația locală Dernières Nouvelles d'Alsace, scrie EFE.

Suspectul s-a înjunghiat și pe sine în timpul arestării, fiind dus și el la un spital din zonă, a precizat postul francez BFM.

Siguranța în școlile din Franța a fost subiectul unor dezbateri intense în ultimii ani. În luna iunie, premierul de atunci, François Bayrou, anunțase că Guvernul va testa instalarea de porți de securitate în unitățile de învățământ, după ce un administrator a fost înjunghiat în timp ce făcea un control al genților.

Și uciderea din anul 2020 a profesorului Samuel Paty a provocat consternare în plan politic. El le arătase atunci elevilor caricaturi ale profetului Mahomed la o oră despre libertatea de exprimare.

Ministrul francez al Educației, Élisabeth Borne, a anunțat miercuri, 24 septembrie, într-o postare pe X, că a fost activată o unitate de intervenție în caz de urgență pentru a ajuta elevii și personalul și că se va deplasa în scurt timp la locul incidentului.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui profesor de către un elev la o școală gimnazială din (departamentul) Bas-Rhin. Îmi exprim solidaritatea cu profesorul și comunitatea școlară”, a scris Borne.

Primarul orașului Benfeld, Jacky Wolforth, a spus că școala a fost evacuată și a descris atacul ca fiind unul „izolat”.

