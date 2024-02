Misterioasa dispariție a profesorului de matematică din Vâlcea. Mesajele ciudate primite de mama bărbatului: ”Peștii au făcut filmări şi mă șantajează. Trebuie să mă ascund”

Marian Claudiu Bălan, în vârstă de 46 de ani, profesor de matematică în Râmnicu Vâlcea, este dispărut fără urmă din aprilie 2020. Polițiștii sunt convinși că soția și fiul său minor l-au omorât și i-au ascuns cadavrul.

Profesorul este dat în urmărire în 195 de state, prin INTERPOL, iar în România este o desfășurare de forțe uriașă pentru găsirea bărbatului viu sau mort. Cert este că Marian Bălan nu a mai dat niciun semn de viață din 10.04 2020, fiind căutat la mănăstiri, biserici, în spitale, în penitenciare, la frontiere, la centrele pentru vaccinare COVID-19, la societățile de asigurări și la bănci, dar fără niciun rezultat.

Nimeni nu știe unde a dispărut profesorul, nici măcar soția și fiii săi. Atât femeia cât și unul dintre băieți sunt suspectați de omor și de profanare de cadavre, fiind cercetați în control judiciar.

Nu recunosc faptele, iar despre Marian spun că a plecat pur și simplu de acasă, fie la muncă în Marea Britanie, fie împreună cu o elevă pe care o medita la matematică. Scenariile nu stau în picioare în fața probelor adunate până acum de criminaliști.

Soția nu a anunțat dispariția

Dispariția profesorului din Vâlcea a fost semnalată la poliție de verișoara acestuia. Femeia, aflată la muncă în străinătate, a devenit suspicioasă pentru că timp de un an de zile nu a reușit să vorbească la telefon cu vărul ei de care era foarte apropiată. Conversațiile dintre cei doi se rezumau doar la sms-uri, iar mesajele păreau a fi scrise de altcineva, nu de Marian. Când solicitarea cu privire la un apel video i-a fost refuzată, verișoara profesorului a fost convinsă că ceva s-a întâmplat și a apelat la ajutorul poliției. În plus aflase că nici mama lui Marian nu reușise să ia legătura cu bărbatul.

Poliția a fost sesizată despre dispariția lui Marian Claudiu Bălan în data de 7 aprilie 2021. Soția a fost chemată la poliție pentru a da declarații. Întrebată de ce nu a reclamat chiar ea dispariția soțului, femeia a invocat faptul că i-a fost rușine ca părinții săi să nu afle că a fost părăsită.

Apropiaților le-a invocat tot felul de motive care să justifice dispariția din peisaj a profesorului, ba că a plecat cu o altă femeie, ba că a plecat la muncă în străinătate (în Marea Britanie) unde lucrează la o spălătorie auto și trimite frecvent bani copiilor.

Părinților elevilor pe care îi medita Marian le-a spus că profesorul este plecat la cursuri, iar cunoscuților care se interesau de soarta bărbatului le spunea că acesta ar fi fugit cu una dintre elevele sale. În fața polițiștilor, soția profesorului a mărturisit că nu a anunțat dispariția acestuia întrucât era convinsă că se află împreună cu mama și rudele sale de sânge în Marea Britanie.

Criminaliștii au început căutările în aprilie 2021. Au descoperit că Marian timp de doi ani nu a folosit absolut deloc actele sale de identitate, nu a solicitat eliberarea unui pașaport turistic pentru a trece frontiera de stat, nu a solicitat eliberarea unei alte cărţi de identitate sau a unui alt permis de conducere, nu a utilizat cardul de asigurare de sănătate pentru a solicita servicii medicale.

Nu figurează cu intrări/ieșiri din România și nici nu au fost identificate călătorii, respectiv rezervări în sistemul de evidență a datelor PNR în ultimii 5 ani care să poată fi asociate susnumitului (în condițiile în care, din verificările efectuate în evidențele DEPABD, a reieșit că persoana vătămată nu figurează în baza de date ca având pașaport).

În urma verificărilor efectuate la direcțiile de sănătate publică, a reieșit că profesorul nu figurează ca persoană înregistrată în Registrul Electronic Național de vaccinări ca fiind vaccinat împotriva Covid 19 sau ca fiind testat pentru prezența virusului Sars COV 2 ori ca persoană carantinată.

Polițiștii l-au căutat inclusiv în penitenciare, dar Bălan nu figurează ca fiind încarcerat pe teritoriul României, iar în urma interogării SNRI, nu rezultă că ar fi fost legitimat pe teritoriul României, în bazele de date Interid nu figurează cu abateri la regimul rutier.

Poliția l-a căutat inclusiv prin intermediul arhiepiscopiilor, dar nu a fost de găsit la niciuna dintre mănăstiri sau biserici. Nu au fost găsite nici măcar contracte de asigurare de viață sau de sănătate.

Totuși au fost descoperite anumite tranzacții bancare efectuate de pe contul profesorului, unde primea bani frecvent de la mama sa, dar la acest cont avea acces inclusiv soția dispărutului. ”De remarcat este cronologia acestor tranzacţii derulate prin conturile menţionate, cu precizarea că activităţile concomitente ale conturilor au încetat în perioada în care organele de poliţie au fost sesizate la data de 07.04.2021 de către … cu privire la dispariţia verişorului său”.

Mesajul ciudat primit de mama profesorului

Când rudele de sânge ale profesorului au început să pună întrebări indiscrete cu privire la dispariția bărbatului, mama acestuia avea să primească un mesaj ciudat de pe telefonul fiului ei. Mesajul făcea referire la posibile probleme grave pe care le-ar avea Marian Bălan din cauza unor ”pești” care l-ar fi filmat în compania unor minore.

„....după ce citeşti mesajul, să-l ştergi şi să nu zici la nimeni ce îţi zic. Îţi zic ţie, că să ştii de mine. ... Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund şi să ţin telefonul închis şi să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat. Anul trecut am fost la un bordel de mai multe ori la nişte fete. Pe urmă am aflat că aveau 15 ani. Peştii au făcut filmări şi mă şantajează. Stau cu o fată şi lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”.

Polițiștii au verificat mesajul și au descoperit că postul telefonic cunoscut ca fiind utilizat de victimă la data 16.03.2021 a avut activitate de la celula amplasată în Rm.Vâlcea, care corespunde adresei de domiciliu. De asemenea, mesajul a fost trimis în contextul în care mama persoanei vătămate a devenit suspicioasă că mesajele erau scrise de altă persoană şi nu de fiul său şi în momentul în care aceasta l-a somat efectiv că, dacă nu o contactează, astfel încât să-şi dea seama că el este în viaţă, va anunţa organele de poliţie cu privire la dispariţia sa.

”Practic, relatările acestora sunt oscilante şi contradictorii şi nu se coroborează asupra aspectelor esenţiale ale cauzei cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză şi cu celelalte probe”, sunt de părere anchetatorii. În plus, soția profesorului ”a căzut” testul Poligraf, concluzia fiind: ”subiect nesincer”.

Dosarul nu a fost trimis încă în judecată. Suspecții, soția și unul dintre fiii profesorului sunt cercetați sub control judiciar. Deși au solicitat anularea acestei măsuri preventive, Tribunalul Vâlcea a respins cererea.