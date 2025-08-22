Profesorul de religie acuzat de violul unei minore era politician cu ștate vechi. Din ce partide a făcut parte

Autor: Maria Mora
Vineri, 22 August 2025, ora 13:57
168 citiri
Profesorul de religie acuzat de violul unei minore era politician cu ștate vechi. Din ce partide a făcut parte
Bărbat arestat Foto: Hepta

Profesor de religie, în vârstă de 45 de ani, arestat preventiv pentru viol este un politician cu ștate vechi care a frecventat mai multe partide și a deținut mai multe funcții în administrația locală. Bărbatul ar fi avut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată de 14 ani, timp de 5 luni, atât în Capitală, cât și în Teleorman. Profesorul este acuzat și că ar fi agresat-o fizic pe fată în mod repetat.

Acesta se numește Marius Lucian Chiurtu, este politician cu state vechi într-o comună din Teleorman, fost candidat la primăria din partea PNL și PSD, scrie G4Media.ro.

Chiurtu este consilier local PNL în comuna Lița, din județul Teleorman, localitate în care este profesor. Pe contul de Facebook el a scris că ”a studiat Teologie pastorală la Universitatea Valahia Târgoviște”. În 2024, a candidat pentru postul de primar din partea liberalilor, iar în 2020 din partea PSD. De fiecare dată, fără succes.

Între 2012 și 2020 a fost viceprimar al acestei localități.

”Sincer, în ultimii doi-trei ani era schimbat, tot timpul la păcănele, avea credite neachitate și tot primea somații de plată”, a declarat primarul Marian Nonea pentru G4Media.ro.

În luna mai 2025, soția și unul dintre copiii săi obținuseră un ordin de protecție împotriva lui.

Documentul, consultat de G4Media.ro, arată că Marius Lucian Chiurtu ”a manifestat un comportament agresiv concretizat în adresarea de amenințări care prin conținut au fost de natură a produce stare de temere (…) pentru viața și integritatea corporală, împrejurare ce justifică îngrădirea drepturilor unei persoane prin voința autorităților, în condițiile în care pârâtul împotriva soției, respectiv fiicei, exercită acte de agresiune verbală.”

De asemenea, pe 25 iulie 2025, același Chiurtu a fost trimis în judecată pentru ”refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive”, infracțiune care se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dosarul se află în faza de Cameră Preliminară la Judecătoria Turnu Măgurele.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București de acum două zile, în perioada ianuarie–mai 2025, Marius Lucian Chiurtu (45 de ani) a întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în București și pe raza județului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violență fizică, în două rânduri.

„Inculpatul a comis infracțiunea de viol în condițiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimțământ valabil, dar și profitând de poziția sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Chiurtu a fost arestat preventiv, pe 20 august, de Judecătoria Sectorului 6 pentru 30 de zile, numai cu privire la infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.

Inculpatul a contestat decizia, o decizie definitivă urmând a fi luată, zilele următoare, de un complet de judecată de la Tribunalul București.

Profesor de religie acuzat de violul unei minore de 14 ani în formă continuată. Procurorii îl acuză și că a agresat-o fizic de două ori pe fată
Profesor de religie acuzat de violul unei minore de 14 ani în formă continuată. Procurorii îl acuză și că a agresat-o fizic de două ori pe fată
Un profesor de religie în vârstă de 45 de ani a fost reținut, iar procurorii au cerut arestarea preventivă a acestuia miercuri, 20 august. Bărbatul este acuzat că a avut în mod repetat...
Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți. Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante
Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți. Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante
Cei doi adolescenți care au murit loviți de un TIR pe Autostrada A1 București-Pitești aveau o relație, cunoscută de părinți și de DGASPC, a dezvăluit primarul comunei în care locuia fata...
#profesor religie arestat, #politician roman, #consilier local, #viol minora , #viol
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ianis Hagi si-a gasit echipa"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Parcurile și spațiile verzi dintr-un oraș au fost invadate de găini. În 2014 au fost abandonate 40 de păsări, acum sunt peste 700
  2. Profesorul de religie acuzat de violul unei minore era politician cu ștate vechi. Din ce partide a făcut parte
  3. Turiști români pasați de poliție, între Bulgaria și Grecia: ”Porcul respira, mașina făcută varză...”
  4. Noi detalii în cazul crimei de la Craiova: Ultimele cuvinte ale victimei către fiica sa. Unde este acum copilul
  5. Doar 1,4% din profesorii titulari vor avea norme la unități școlare multiple la creșterea cu 2 ore a normei săptămânale
  6. Profesor de relații internaționale, mesaj pentru „cei mai prostovani dintre suveraniști”: Cine a mai rămas cu voi, în afară de nostalgicii sovietici Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko?
  7. Modificările la Pilonul II de pensii, criticate de un fost ministru al Economiei: ”Trebuie să poți retrage toți banii, nu să schimbi regulile în cursul jocului”
  8. O procuroare și prietena ei au fost arestate în fața unui restaurant, în timp ce repetau ce funcție deține. Imaginile de pe body-cam-ul polițistului au fost făcute publice VIDEO
  9. Hidrologii se așteaptă la inundații în mai multe județe. Până când e valabilă avertizarea HARTĂ
  10. Europa îi solicită lui Trump detașarea de avioane militare în România. Ce alte garanții mai cer statele UE pentru Ucraina