Profesorul de religie acuzat de violul unei minore era politician cu ștate vechi. Din ce partide a făcut parte

Profesor de religie, în vârstă de 45 de ani, arestat preventiv pentru viol este un politician cu ștate vechi care a frecventat mai multe partide și a deținut mai multe funcții în administrația locală. Bărbatul ar fi avut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată de 14 ani, timp de 5 luni, atât în Capitală, cât și în Teleorman. Profesorul este acuzat și că ar fi agresat-o fizic pe fată în mod repetat.

Acesta se numește Marius Lucian Chiurtu, este politician cu state vechi într-o comună din Teleorman, fost candidat la primăria din partea PNL și PSD, scrie G4Media.ro.

Chiurtu este consilier local PNL în comuna Lița, din județul Teleorman, localitate în care este profesor. Pe contul de Facebook el a scris că ”a studiat Teologie pastorală la Universitatea Valahia Târgoviște”. În 2024, a candidat pentru postul de primar din partea liberalilor, iar în 2020 din partea PSD. De fiecare dată, fără succes.

Între 2012 și 2020 a fost viceprimar al acestei localități.

”Sincer, în ultimii doi-trei ani era schimbat, tot timpul la păcănele, avea credite neachitate și tot primea somații de plată”, a declarat primarul Marian Nonea pentru G4Media.ro.

În luna mai 2025, soția și unul dintre copiii săi obținuseră un ordin de protecție împotriva lui.

Documentul, consultat de G4Media.ro, arată că Marius Lucian Chiurtu ”a manifestat un comportament agresiv concretizat în adresarea de amenințări care prin conținut au fost de natură a produce stare de temere (…) pentru viața și integritatea corporală, împrejurare ce justifică îngrădirea drepturilor unei persoane prin voința autorităților, în condițiile în care pârâtul împotriva soției, respectiv fiicei, exercită acte de agresiune verbală.”

De asemenea, pe 25 iulie 2025, același Chiurtu a fost trimis în judecată pentru ”refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive”, infracțiune care se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dosarul se află în faza de Cameră Preliminară la Judecătoria Turnu Măgurele.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București de acum două zile, în perioada ianuarie–mai 2025, Marius Lucian Chiurtu (45 de ani) a întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în București și pe raza județului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violență fizică, în două rânduri.

„Inculpatul a comis infracțiunea de viol în condițiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimțământ valabil, dar și profitând de poziția sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Chiurtu a fost arestat preventiv, pe 20 august, de Judecătoria Sectorului 6 pentru 30 de zile, numai cu privire la infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.

Inculpatul a contestat decizia, o decizie definitivă urmând a fi luată, zilele următoare, de un complet de judecată de la Tribunalul București.

