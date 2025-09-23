Preotul care preda religie și a încercat să corupă sexual doi elevi minori, reținut pentru pornografie infantilă VIDEO

Preotul care predă religie la un liceu din Constanța și a fost acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi (16 și 17 ani) a fost reținut pentru pornografie infantilă marți, 23 septembrie, și va ajunge în fața judecătorilor în aceeași zi, cu propunere de arestare preventivă. Arhiepiscopia Tomisului „a dispus oprirea respectivului de la săvârşirea celor sfinte, precum şi retragerea binecuvântării de a preda Religia”, a transmis instituția.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa, Biroul de Combatere a Traficului de Droguri au documentat activitatea infracţională a unei persoane, de 48 de ani, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă.

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, în datele de 18 şi 19 septembrie 2025, persoana, profitând de poziţia de autoritate asupra unei victime minore (16 ani), aflată în supravegherea şi educarea sa, i-ar fi solicitat să producă şi să-i transmită, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie online, materiale de tip imagine, în care persoana vătămată să apară în ipostaze sexuale explicite”, reiese din comunicatul transmis de IPJ.

În urma unei percheziţii efectuate la domiciliul suspectului au fost descoperite şi ridicate unităţi de stocare a datelor.

Profesorul de religie a fost reţinut pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă - două acte materiale, marţi fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Reacția Arhiepiscopiei Tomisului la acuzații

Arhiepiscopia Tomisului a anunțat, pe pagina de Facebook a instituţiei, că a dispus anumite măsuri faţă de preotul în cauză.

„Referitor la cazul preotului Brutaru Ioan Bogdan, cadru didactic titular la Liceul Energetic Constanţa, Arhiepiscopia Tomisului a dispus oprirea respectivului de la săvârşirea celor sfinte, precum şi retragerea binecuvântării de a preda Religia, acesta fiind în prezent anchetat de organele abilitate”, a transmis Biroul de Comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului.

IPJ Constanţa a informat, la începutul acestei săptămâni, că poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani, din verificări reieşind că „minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală”. Cercetările au arătat că persoana reclamată ar fi procedat, pe 18 septembrie, în acelaşi mod şi cu un alt minor, de 16 ani.

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Sorin Mihai, a menţionat luni: „Unitatea de învăţământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activităţii didactice a profesorului respectiv. De asemenea, am sesizat şi organele competente, punând la dispoziţie documentele înregistrate în instituţia noastră”.

