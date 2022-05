Profesorul Marius Balo, clujeanul condamnat la 8 ani de închisoare în China, acuzat de autoritățile din această țară, în 2014, că ar fi primit 80 de dolari de la cetăţeni chinezi, a revenit în România pe 24 aprilie.

Într-un interviu acordat PressHUB, a vorbit despre perioada de coșmar prin care a trecut.

Marius Balo a declarat că a avut momente în care se aștepta să fie condamnat la moarte și executat.

Tânărul din Cluj, care preda engleza în China, a povestit că nu a primit aproape deloc sprijin din partea statului român, în ciuda apelurilor sale disperate.

A fost supus la interogatorii obositoare, iar în timpul arestului preventiv a fost menționut intenționat sub presiune psihică.

Cum a ajuns să lucreze în China

"Am plecat în China în 2008, în vizită la un prieten care se stabilise acolo încă din 2007. În acel an el, mi-a tot scris și m-a îndemnat să merg să îl vizitez. Am revenit în 2009 și în 2010, iar după a treia vizită am decis să mă stabilesc acolo. Nu știam pentru cât timp însă simțeam că va fi o perioadă relativ lungă de timp.

Salariile erau foarte bune, ca și profesor de engleză, puteam câștigă două sau chiar trei mii de euro pe lună", a declarat acesta

Ads

Motivul arestării

"A fost momentul acela pe care nu ți-l dorești niciodată să ajungi să îl trăiești. Se descoperiseră niște neregularități in contractele firmei unde activam și eu, iar poliția a descins și au arestat pe absolut toată lumea.

Am stat în arest, sau casa de detenție, 2 ani 3 luni și 7 zile. Închis într-o cușcă de 16 metri pătrați împreună cu alți 12 indivizi care nu vorbeau nici unul limba engleză nu am ieșit deloc afară, nu am văzut lumina soarelui în tot acest timp, nu am putut să contactez pe absolut nimeni și nu am știut în nici un moment ce se va întâmpla cu mine, voi fi eliberat mâine sau voi primi pedeapsa cu moartea și voi fi împușcat în curtea din spate?

Ei deliberat nu îți spun nimic, ca să trăiești în fiecare moment cu acea presiune imensă care să te aducă eventual în situația în care să recunoști ceea ce vor ei să recunoști. Pentru că doar asta contează, confesiunea acuzatului… nicio altă dovadă nu este cerută sau dorită.", a relatat Marius Balo

Ads