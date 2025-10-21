Profesor universitar trimis în judecată pentru luare de mită. Ar fi primit bani de la studenți ca să-i ajute să promoveze examenele

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 10:46
187 citiri
Mai multe persoane au fost trimise în judecată Foto: Pixabay

Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani de la studenţi, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promoveze examenele pe parcursul anilor de studii universitare sau de masterat, dar şi examenul de licenţă.

În acelaşi dosar mai sunt inculpaţi un fost profesor şi mai mulţi studenţi, pentru dare de mită, luare de mită, cumpărare de influenţă şi trafic de influenţă.

Potrivit anchetatorilor, mita cerută de profesor varia între 200 şi 500 de euro sau echivalentul în lei al acestor sume.

Direcţia Generală Anticorupţie informează că ofiţeri de poliţie judiciară ai instituţiei – Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov au făcut cercetări într-un dosar penal instrumentat de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, care a dispus trimiterea în judecată a 13 inculpaţi cercetaţi pentru dare de mită, luare de mită, cumpărare de influenţă şi trafic de influenţă.

Din probele existente la dosar a reieşit că, în perioada august 2023 – iunie 2024, un profesor universitar la o facultate de drept din municipiul Braşov, cu sprijinul unui fost profesor la o instituţie de învăţământ, care îşi trafica influenţa pe care o avea asupra primului, a primit sume de bani de la mai mulţi studenţi, între care şi cadre active ale MAI, pentru a le facilita promovarea examenelor susţinute pe parcursul studiilor universitare sau de masterat, respectiv pentru a le transmite lucrările de licenţă şi a le asigura promovarea examenului de licenţă.

Concret, mita solicitată de profesorul universitar era, de regulă, între 200 şi 300 de euro (sau echivalentul în lei) pentru facilitarea promovării examenelor din timpul anilor de studiu şi între 400 şi 500 de euro (sau echivalentul în lei) pentru transmiterea lucrării de licenţă şi promovarea examenului de finalizare a studiilor.

Pe parcursul cercetărilor, doi dintre inculpaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind ulterior plasaţi sub control judiciar.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale până la concurenţa sumei de 43.500 lei în cazul profesorului universitar, respectiv până la concurenţa sumei de 27.000 lei în cazul fostului profesor.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Braşov.

#profesor universitar mita, #trimitere judecata, #studenti, #examen licenta, #masterat, #mita, #brasov , #justitie
Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

