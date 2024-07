Ce nu se vede în poza cu ”profesorul în fustă” - Un CV de peste 20 de pagini: Cărți scrise, grant-uri de cercetare, burse şi premii

Fotografia cu „profesorul cu fustă” de la Universitatea din București a provocat un val de reacții pro și contra pe rețelele sociale, dar realizările acestuia ar putea umbri felul în care alege să se îmbrace.

Dr. Andrei Nae este lector, profesor de limba engleză, membru în comisia de admitere a Universității București. Controversatul cadru didactic predă cursul de masterat „Jocurile video şi identitatea culturală" şi cursul opţional „Introducere în studiul jocurilor video ca medii narative", pe lângă seminare de practica limbii engleze și literatură americană.

Acesta are un CV impresionant, de vreo 20 de pagini. Are cărți scrise în limba engleză, printre care „Perspectives on Shakespeare in Europe’s Borderlands”, „Shakespeare 400 in Romania. Papers Commemorating the 400th Anniversary of William Shakespeare's Death”, „Challenging the Status Quo in Contemporary American Culture”, scrie dcnews.ro.

Începând din 2019, Nae este directorul proiectului de cercetare „Discurs colonial în jocurile video", finanţat de UEFISCDI. Andrei Nae a publicat mai multe studii sub forma de cărţi, capitole şi articole printre care se numără monografia „Immersion, Narrative, and Gender Crisis in Survival Horror Video Games", publicată de Routledge, în 2021.

Așadar, dincolo de celebra poză cu profesorul Andrei Nae, ar mai fi ceva de arătat: CV-ul său (aici). Ce rămâne esențial este cum predă și ce predă. Găsiți CV-ul la finalul articolului. Are 20 de pagini.

Profesorul, apărat de colegi și de studenți

Purtătorul de cuvânt al Universității din București, Bogdan Oprea, nu consideră ceva nepotrivit, în faptul că Nae a venit îmbrăcat în femeie, la universitate.

„Trăim într-o țară democratică. Domnul n-a venit indecent, expunând lucruri care nu se expun. Există un cod de etică și incluziune, așa cum obligă legea, ce punct de vedere aș putea să formulez? Trăim într-o țară în care oamenii au libertatea să se exprime”, a declarat Oprea.

O studentă a sărit în apărare profesorului, aceasta a precizat că Andrei Nae este un profesionist și că predă extraordinar, iar comentariile răutăcioase nu își au rostul.

„Domnul mi-a fost profesor și să știți că este un profesor extraordinar. Predă incredibil de bine și este un om foarte deștept și foarte deschis la minte. Mereu s-a comportat exemplar cu studenții săi. Nu mai judecați doar dintr-o poză. După 2 ani în care mi-a predat, vă asigur că este un om foarte inteligent, iar comentariile în genul acesta nu își au locul deloc”, a spus o studentă despre Andrei Nae, conform protv.ro.

„Da, îi iau apărarea deoarece îl cunosc personal, și cred că sunt mult mai în putere să îmi dau cu părerea decât dvs. în cazul în care judecați doar după o poză. Vă doresc să asistați la o oră de curs a acestuia. Tocmai faptul că spuneți că nu are ce căuta într-un mediu academic dar totuși refuzați să vedeți cum se manifestă o oră de curs a acestuia reflectă exact mentalitatea dvs”, a mai zis studenta.

