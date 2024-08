Furia unui profesor universitar, după scandalul declanșat de cazul Alfred Bulai: "Și, ia zi, i-ai tras-o vreodată unei studente ca s-o treci?"

Apar în continuare reacții după ce o au fost făcute publice informații potrivit cărora Alfred Bulai, profesor la SNSPA, ar fi hărţuit sexual mai multe studente.

Poliţia Capitalei a deschis un dosar penal ce vizează folosirea funcţiei în scop sexual în acest caz.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat miercuri, 31 iulie, că a primit sesizări pe mail de la zece persoane, posibil martori sau victime ale sociologului Alfred Bulai, după ce procurorii le-au îndemnat pe studentele de la SNSPA care au fost victime ale profesorului să ia legătura cu anchetatorii.

Unele cadre didactice au formulat la rândul lor reacții.

Este cazul unui profesor de la Politehnica București care este furios pe colegii săi, referindu-se la cei care plagiază, iau șpagă sau hărțuiesc studentele, după cum a scris într-o postare din mediul online.

"Plagiator, șpăgar și, de curând, agresor sexual"

"Mi-am luat doctoratul acum aproape 20 de ani. Nu am plagiat în nicio lucrare pe care am publicat-o vreodată, dar este irelevant, pentru că de îndată ce află că sunt doctor, interlocutorii se uită la mine suspicios. Unii chiar întreabă, pe un ton glumeț și ușor zeflemitor, "Ei, cum l-ai luat? Ai plagiat și tu ca toți ceilalți, nu?". Nu contează că nu au vreo dovadă, în ochii lor sunt automat un hoț. Din cauza asta evit să îmi folosesc titlul de doctor în email-uri."

"Sunt automat catalogat drept șpăgar"

Sunt profesor la Politehnica București. Nu am intrat pe pile, nu am dat vreodată vreo șpagă la muncă și nici nu am primit vreodată așa ceva. Cu toate astea, nu au fost deloc puține ocaziile când persoanele cu care vorbeam să precizeze "Lasă că știu eu cum e la voi acolo... dau studenții niște șpagă și trec anul!", sau "Ei na, ești profesor universitar? Și cum ai ajuns acolo, ai cunoscut pe cineva, ai avut relații?". Evident, nu au nici un motiv să creadă asta despre mine, dar sunt automat catalogat drept șpăgar. Din cauza asta am început să evit să spun că sunt profesor în astfel de situații, prefer să spun că sunt inginer."

"Respectul pentru orice cadru didactic din țara asta este la pământ"

Lucrez în fiecare an cu sute de studenți la licență, masterat sau doctorat care vin la cursurile mele sau cu care fac cercetare. În lumina noului scandal trebuie să mă pregătesc sufletește și pentru comentarii de felul "Ah, ești profesor universitar? Și, ia zi, i-ai tras-o vreodată unei studente ca s-o treci?"."

Respectul pentru orice cadru didactic din țara asta este la pământ. De ce ar trebui să îmi fie rușine cu titlul meu de profesor doar pentru că unii profesori sunt hoți, șpăgari sau abuzivi? De ce trebuie să duc eu povara prezumției de vinovăție și să fiu jignit tot mai des de niște indivizi certați cu educația și cu logica elementară pentru că mă încăpățânez să îmi fac meseria?

Toată lumea se plânge că educația e la pământ. Ok, care e soluția? Să dărâmăm și să călcăm în picioare pe toți cei care lucrează în învățământ pentru că sunt niște exemple negative? Lumea se plânge că guvernul, parlamentul, politicienii etc. au distrus sistemul de învățământ, dar nimeni nu se gândește că, poate, prin astfel de comportamente și comentarii, toată lumea este vinovată de destrămarea educației", a scris acesta pe Reddit.

"Fiecare profesionist ar cam trebui să facă un pic de poliție prin breasla proprie"

Postarea a strâns sute de comentarii. Cineva a dat un răspuns concret la întrebarea "care e soluția?"

"Soluția este simplă-complicată: fiecare profesionist ar cam trebui să facă un pic de poliție prin breasla proprie...

Altfel, după cum ai indicat și tu, ți se devalorizează din ce în ce mai mult munca ta cinstită și ești băgat în aceeași oală cu toate scursurile.

Știu că este dificil, dar care ar fi alternativa? Să facă statul ceva?

Sistemul de învățământ trebuie să se auto-curețe din interior, că din exterior nu a mai rămas nimeni care să-l curețe."

"Plângerea asta e validă dacă ai arătat cu degetul și ai căutat să elimini impostura și corupția din jurul tău, dacă există. Dacă ai făcut ca mulți alți “oameni de bună credință” care își văd de treaba lor și nu văd, nu aud nimic, atunci ești complice cu cei cu care nu vrei să fii asemănat. E doar o părere.”

"Domnule profesor universitar doctor, de ce aveți nevoie de validare exterioară dacă dumneavoastră va considerați o persoană corectă? De generalizat se va generaliza mereu, indiferent de domeniu. Da, toată lumea este vinovată pentru distrugerea sistemului de învățământ, dar nu toți în egală măsură. Marea parte a vinei o poartă clasa politică și cei din breaslă dumneavoastră, noi, plebea, într-un procent mai mic. Așa că, empatizez cu dumneavoastră, că, în fond și la urmă urmei, e o stare emoțională normală pe care o aveți când vedeți generalizarea asta și știți că nu sunteți așa, dar să știți că voi, cei de la catedră, cei din sistem, că e educațional, medical, militar, poliție, etc, voi aveți mai multă putere să schimbați ceva decât unul care e în bancă.”

"De câte ori le-ați spus că au ușa dumneavoastră deschisă?"

"Înțeleg frustrarea dumneavoastră dar am și eu o întrebare: de câte ori i-ați întrebat pe studenții cu care vă vedeți zilnic dacă se simt safe? Dacă există situații care îi fac să se simtă incomod? De câte ori le-ați spus că au ușa dumneavoastră deschisă?

Ideea din spatele întrebării nu e ca să fac morală, dar ca să zic că fenomenul e foarte răspândit și din punctul meu de vedere el există doar prin complicitatea tuturor colegilor. Așa cum mulți au zis, se știa așa cum se știe în toate instituțiile cine sunt abuzatorii și oamenii de nimic. Cât timp absolut nimeni nu face nimic în privința lor, cât timp ceilalți profesori împart liniștiți biroul și catedră cu aceste specimene de joasă speță, atunci toți după mine sunt complici și au parte din vină."

"Faci parte din același sistem cu ei"

"Te înțeleg mai bine decât crezi. Dar din păcate, te superi pe efect și nu pe cauza. Fii supărat pe Bulai, pe aia care a dat toate titlurile alea de doctor aiurea, pe aia care iau șpagă. Faci parte din același sistem cu ei, împărți calitatea de profesor cu ei. Uită-te adânc în sufletul tău și numără de câte ori ai închis ochii sau gură în față unui dinozaur din ăla."

“Respectul este la pământ pentru că tu și alții care se consideră decenți, ați acceptat în anii ăștia să fiți înconjurați de colegi care fac ceea ce te deranjează. Atunci când cei decenți erau majoritari, cumva închideați ochii și mergeați pe burtă când apărea câte un individ sinistru adus acolo cu surle și trâmbițe pe criterii de pile, șpăgi. Acum ei sunt majoritari și voi trebuie să vă acceptați soarta sau să schimbați domeniul.

Ce credeai că o să se întâmple când te lași înconjurat de infractori și impostori? E valabil în orice domeniu, nu numai în învățământ.

Maică-mea a fost învățătoare și știu sigur că singurele "șpăgi" erau florile. Și mai știu că avea vreo 2-3 colegi care aveau mașini bengoase, țoale mișto, mergeau în concedii și primeau multe "atenții". Pe vremea aia erau doar câțiva, acum voi ăștia decenți ați mai rămas doar câțiva.

Nu este o generalizare, este doar o consecință a propriilor acțiuni (sau neacțiuni?)”.

