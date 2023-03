Profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai acuzat de hărțuire sexuală. Studentă ”Dorea relații sexuale de față cu o fată de 13 ani”

.com

Profesorul Virgil Drăghici de la Universitatea Babeș-Bolyai, care predă Logica la Facultatea de Istorie și Filosofie, este acuzat de hărțuire sexuală în serie de o fostă studentă pe Reddit. În postarea sa de pe rețeaua socială, studenta a relatat că ea însăși a fost martora hărțuirii sexuale la care a fost supusă o colegă de-a sa de către acest profesor, în ultimul an de facultate. Dezvăluirile sunt extrem de grave și arată necesitatea unei acțiuni imediate din partea autorităților universitare.

În postarea sa de pe Reddit, studenta a relatat că ea însăși a fost martora hărțuirii sexuale la care a fost supusă o colegă de-a sa de către acest profesor, în ultimul an de facultate. Potrivit unei postări de pe Reddit, o rețea socială populară în rândul studenților, Drăghici i-a propus fetei să facă ore suplimentare de pregătire în corpul facultății și a profitat de faptul că erau singuri pentru a o atinge în mod inadecvat și a-i face avansuri sexuale. În plus, profesorul i-a cerut să devină iubita lui și chiar i-a povestit că a mai avut astfel de relații în trecut cu alte studente.

Studenta a mai dezvăluit că profesorul, care la momentul respectiv avea 67 de ani, i-a spus că vrea să întrețină relații sexuale cu ea de față cu o fată de 13 ani, sugestie care ridică suspiciuni cu privire la o posibilă implicare a acestuia în corupere de minori.

În ciuda acestor acuzații, profesorul a fost tolerat mult timp în cadrul facultății, chiar dacă existau plângeri către conducerea universității cu privire la comportamentul său. Deși anul acesta nu a mai fost chemat să predea la programul de licență, Drăghici continua să predea la Școala Doctorală.

Aceste dezvăluiri sunt extrem de grave și arată necesitatea unei acțiuni imediate din partea autorităților universitare. De asemenea, este important ca victimele să aibă curajul să își facă auzite vocile și să ofere mărturii pentru a aduna probe concludente împotriva acestui individ. Hărțuirea sexuală nu poate fi tolerată în niciun context, iar acuzațiile aduse profesorului Virgil Drăghici trebuie investigate și tratate cu cea mai mare seriozitate.

