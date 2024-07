Profesorul cu fustă surprinde contestatarii: Andrei Nae este căsătorit cu o femeie. Ce meserie are partenera de viață a lectorului universitar FOTO

Surprinzător: după ce a fost acuzat că este gay sau că se consideră de „gen feminin", o nouă informație despre „profesorul/lectorul cu fustă" a ieșit la suprafață. Andrei Nae este căsătorit cu o femeie.

Profesorul de engleză de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, de la UniBuc, formează un cuplu cu Bridget Moran-Nae, recunoscut legal. Femeia este profesoară și lingvist și locuiește în București, după ce anterior, a mai predat limbi străine în alte țări.

Soția lui Andrei Nae cunoaște engleza, franceza, germana, daneza, lituaniana și româna. De-a lungul timpului, Bridget Moran-Nae a studiat în Lituania și Austria.

„Sunt vorbitoare nativă de engleză și franceză, vorbesc fluent germană. Sunt un profesor de limbi străine cu experiență, cu capacitatea de a se adapta studenților mei și de a încuraja multilingvismul receptiv și conștientizarea limbii. Îmi plac în special setările care mă scot din zona mea de confort și mă provoacă.

În plus, sunt calificată în educație non-formală, scris academic și vorbit în public. După ce am trăit și lucrat în 5 țări, am un talent pentru conștientizarea culturală și lingvistică, ceea ce mă face un atu pentru o școală sau o companie cu minte deschisă și progresivă. În prezent cu sediul în București, România”, a precizat Bidget, potrivit România TV.

Din punct de vedere ideologic, cei doi sunt pe aceeași lungime de undă. Andrei și Bidget apar împreună, într-o imagine în care afișează pliantele de campanie ale socialiștilor și comuniștilor din Franța, Jean-Luc Melenchon și Nathalie Arhaud.

Jurnalista Mara Bănică a fost prima persoană publică ce a sugerat că Andrei Nae nu s-ar considera bărbat, ci mai degrabă femeie.

