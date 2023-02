Un elev de clasa a V-a, de la Școala Gimnazială Țuțora din județul Iași, aflat în plasament familial, a fost bătut de un profesor care predă Tehnologia Informației (T.I.C) la instituția de învățământ.

Dascălul a venit la locuința băiețelului și ar fi început să-l lovească brusc cu cureaua de la pantaloni, furios că minorul, pasionat de desen, l-ar fi jignit printr-o caricatură

Conflictul a început pe data de 02.02.2023, când, în urma unei ședințe cu părinții, asistentul maternal a fost contactat de director, care i-a spus să-l primească în vizită pe profesorul Marian Curmei, întrucât își dorea neapărat să poarte o discuție cu elevul.

După lungi insistențe, profesorul a fost primit în casă, însă s-a năpustit direct asupra copilului, lovindu-l cu cureaua.

Femeia a intervenit de urgență, poliția, asistența socială, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) și primarul fiind informați de eveniment.

Reporterii BZI au încercat să ia legătura cu cadrul didactic și cu directorul școlii, însă nu au primit niciun răspuns în legătură cu acest caz.

Inspectorul general, Luciana Antoci, a precizat că i s-au adus la cunoștință cele întâmplate, urmând să primească informații oficiale de la reprezentanții școlii.

Declarația asistentei maternale

Asistenta maternală a povestit ce s-a întâmplat în acea zi. Femeia are grijă de Alexandru de când avea doar 11 luni.

„În jurul orei 14:00 am participat la ședința cu părinții. În cadrul acestei ședințe nu s-a spus nimic negativ la adresa lui Alexandru. În după-amiaza aceleași zile, în jurul orei 16:00 am fost sunată de diriginte și m-a întrebat dacă sunt de acord să îl primesc în vizită pe domnul profesor de T.I.C (Marian Curmei – n.r.) pentru că are de precizat ceva în legătură cu Alexandru.

L-am rugat pe diriginte ca tot ce are de discutat profesorul să discute la școală sau de ce nu mi s-a spus la ședința cu părinții. A spus apoi că e în folosul lui Alexandru și am acceptat. L-am întâmpinat pe profesor la poartă, era pentru prima oară când îl vedeam. Mi-ar fi plăcut să se prezinte, dar nu a făcut-o. Intrând în casă, vizibil nervos, s-a năpustit asupra lui Alexandru, care se afla în sufragerie, pe canapea.

Până să ajung eu în cameră, deja îl lovea. De față cu mine a scos cureaua de la pantaloni și a început să îl lovească. Am intervenit de urgență și i-am cerut explicații, întrebându-l dacă e normal așa ceva. Avea în telefon un desen în creion, cu un chip de om, alături de gura acestuia era desenat ceva, ca un morcov. A spus că acea caricatură a fost trimisă către direcție. Eu nu am înțeles legătura dintre desen și profesor, nu apărea nicăieri numele acestuia și nici nu semănau”, a precizat Maria Petrescu.

