DGASPC Iași: Profesor acuzat de agresiune fizică asupra unui tânăr instituționalizat din județul Iași în mod suspect

Redacția ROPAGANISM a dezvăluit în exclusivitate cazul scandalos a unui tânăr ce ar fi fost pus unei agresiuni de către profesorul său de TIC, în condițiile în care acesta susține că ar fi fost invitat de asistenta maternală a DGASPC Iași pentru a-l ajuta să fie responsabilizat cu privire la faptele sale din cursul activității școlare. Surse dezvăluie că DGASPC Iași l-ar fi acuzat în mod fals pe profesor pentru a mușamaliza un climat familial nesănătos oferit copilului și pentru a nu-și asuma carențele instituționale și în acest fel sancționându-l pe profesorul care a luat atitudine în interesul copilului.

Un profesor din satul Holboca, județul Iași, este acuzat de intervenție violentă asupra unui tânăr instituționalizat, elev de-al său, care se afla în îngrijirea unui asistent maternal profesionist din satul Țuțora, județul Iași.

Acuzația este întărită printr-o adresă, asumată prin ștampila unității și semnătura privată a directorului general - Florin Ion, a directorului general adjunct Niculina Karacsony, a șefului serviciu Simona Smărăndița Budăi și a Mădălinei Barbacariu.

Pe baza mersului evenimentelor și a ușurinței cu care profesorul ar fi intrat în casa asistentului maternal, acuzația la adresa acestuia pare plauzibilă. El i-a explicat angajatului DGASPC Iași care îl are în grijă pe elevul său și care este văduvă și are în grija un copil cu probleme, că desenul pe care l-a făcut acesta este „o caricatură a unui copil talentat și nu obscen”. Copilul este responsabil de acte de vandalism. Din informațiile publicate de REDACTIA ROPAGANISM, în exclusivitate, pare ca elevul a spart ușa toaletei de la Școala Gimnazială din Țuțora și a desenat un personaj pornografic în caietul TIC, pe care l-a prezentat pentru amuzamentul colegilor de clasă.

Mai mult, din informațiile publicate de Redacția ROPAGANISM ocrotitul la vârsta de 11 ani este dependent de nicotină și predispus spre alte dependențe. La câteva zile după eveniment a tocat cretă la școală și a prezentat colegilor de clasă și doamnei profesoare de limbi străine B.C. că are cocaină.

Profesorul susține că asistentul maternal nu a reușit în educarea elevului

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a plătit timp de mai bine de zece ani peste 30.000 de euro din bugetul Consiliului Județean Iași pentru creșterea și educarea copilului. Pe 2 februarie 2023, după-amiaza, profesorul l-a „certat” pe A. (ref. Elevul) și l-a ajutat să pornească calculatorul ca să-l pună să facă temele, în timp ce asistenta maternală a acestuia era de față. C. (ref. Profesor) s-a dus apoi la bucătărie cu M. (ref. Asistent maternal a lui A.), unde i-a făcut cafea și i-a servit un pandișpan. În acest timp, M. a avut telefonul în mână dar nu a sunat la 112, considerând că „apostrofările” au fost meritate și în interesul copilului.

C. a stat la domiciliul lui A. din Țuțora până în jurul orei 20, apoi a plecat spre casă, însoțit de A. și M.. M. i-a dăruit o sticlă de vin în semn de apreciere, iar acesta i-a promis că se întoarce a doua zi, 3 februarie 2023.

Plângere contra profesorului interesat de binele copilului și încercarea de distrugere a carierei sale

Pe 6 februarie 2023, M. a depus plângere la secția de poliție, acuzându-l pe C. că a pătruns în locuința ei și l-a atacat pe A., lovindu-l cu mâinile, pumnii și centura. Acuzația nu este însoțită de certificat medical, iar copilul nu prezintă semne de violență, lipsind vânătăile care ar trebui să confirme acuzațiile de violență.

Totodată, DGASPC Iași a comunicat către Inspectoratul Școlar Județean Iași o adresă prin care reclamă așa-zisul comportament al profesorului și confirmă spusele asistentei maternale fără să fie la baza o anchetă a unui organ de poliție în încercarea de a distruge cariera profesorului.

Cazul este în prezent investigat de autorități, iar mai multe informații vor fi publicate pe măsură ce vor fi disponibile.

Disclaimer: Articol în curs de actualizare. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise

Olteanu Cosmin este un jurnalist cu o experienta de 5 ani in presa, colaborator al Ziare.com si redactor la Redactia ROPAGANISM si Platforma Medium. El acopera teme precum Politica, Drepturile omului, Culte si Actualitate. Cosmin este, de asemenea, un teolog, antreprenor, activist roman impotriva discriminarii bazate pe religie si fondatorul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN. Este student la Facultatea de Teologie Romano-catolica si la Facultatea de Drept a Universitatii Bioterra din Bucuresti.

