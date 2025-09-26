Profesor anchetat după ce a sărutat pe gât o elevă de 13 ani în timpul orei. Inspectoratul Școlar oferă consiliere pentru întreaga clasă

Profesor anchetat după ce a sărutat pe gât o elevă de 13 ani în timpul orei FOTO Facebook /Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea

Un profesor care a agresat sexual o elevă de 13 ani în timpul orelor este vizat de o anchetă a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Dâmbovița, a anunțat instituția vineri, 26 septembrie. Poliția s-a sesizat cu privire la acțiunile bărbatului, acuzat că ar fi tras-o de mână și ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinței sale, iar magistrații decid în aceeași zi dacă bărbatul va fi arestat preventiv.

După incidentul care a avut loc marți, 23 septembrie, conducerea ISJ a anunțat implementarea unor măsuri suplimentare de prevenție și consiliere a elevei, precum și a colegilor de clasă.

Profesorul cercetat pentru agresiune sexuală a fost suspendat.

„Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița condamnă ferm orice formă de abuz comisă de personalul din instituțiile de învățământ, înregistrând cu îngrijorare cazul profesorului reținut pentru cercetarea infracțiunii de agresiune. Echipa ISJ Dâmbovița își exprimă profunda preocupare și transmite colegilor directori să sporească vigilența și să întărească mecanismele legale pentru prevenirea formelor de violență sau abuz în mediul educațional și raportarea posibilelor abateri către instituțiile în a căror competență se află cercetarea”, au transmis reprezentanții ISJ Dâmbovița.

ISJ Dâmbovița a mai anunțat și punerea la dispoziție pentru minorul afectat și pentru alți copii și elevi, care au luat la cunoștință despre caz, a sprijinului consilierului școlar.

Ads

„Clasa a fost cuprinsă într-un program de consiliere de grup, iar elevei îi este asigurat suport psihologic prin activități de consiliere individuală. Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița asigură transparență în acest proces și va furniza informații actualizate despre evoluția cazului și acțiunile întreprinse, cu scopul prevenirii repetării unor astfel de cazuri. Cu ocazia primei ședințe de lucru cu directorii unităților de învățământ vor fi reamintite prevederile legale și responsabilitățile personalului de conducere, didactic și administrativ, precum și obligativitatea întreprinderii demersurilor legale pentru identificarea precoce a unor comportamente nedorite în rândul personalului angajat în sistemul educațional”, a mai informat ISJ Dâmbovița.

Un cadru didactic de la Școala Gimnazială din Dragomirești este cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani, fapta având loc în timpul unei ore de curs, a anunțat, vineri, IPJ Dâmbovița.

Ads

Bărbatul de 59 de ani a fost reținut de polițiști în cursul zilei de joi.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 23 septembrie, bărbatul, în calitate de cadru didactic dintr-o școală gimnazială din comuna Dragomirești, în timpul unei ore de curs, ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână și ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinței sale”, a mai informat IPJ Dâmbovița.

Vineri, bărbatul va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Ads