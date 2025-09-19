Profesor hărțuit la locul de muncă de un coleg. Bărbatul a primit despăgubiri de peste 60.000 de dolari FOTO

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 12:44
173 citiri
Profesor Foto: Pixabay

Un profesor din Australia care a fost hărțuit de un coleg din cauza greutății și a obiceiurilor sale personale, a câștigat despăgubiri de peste 60.000 de dolari.

Bărbatul, pe nume Ashley Brassington, a câștigat procesul împotriva Departamentului Educației din New South Wales (NSW) și a unei agenții de recrutare, în septembrie, potrivit Daily Mail.

Brassington susține că a fost supus în mod repetat la intimidare, hărțuire, izolare și abuz psihologic în perioada în care lucra la Școala Publică Abbotsford, până când și-a încheiat

activitatea în decembrie 2023.

Fostul profesor a spus că afecțiunea psihologică dobândită în timpul muncii a fost agravată de către managerul său de la compania de recrutare Chandler Macleod.

Nu a fost contestat faptul că suferința psihologică a fost provocată în timpul activității ca profesor, dar firma de recrutare a încercat să-i conteste cererea de despăgubire.

Hărțuit la locul de muncă

Bărbatul a început să lucreze la Chandler Macleod pe 4 august 2024. El a spus că a fost victima mai multor incidente din cadrul firmei, fiind numit alcoolic, supraponderal și chiar „împuns în braț” de un coleg.

„Același coleg m-a hărțuit în mod repetat, în diverse moduri, în mai multe zile diferite”, a spus Brassington în plângerea sa. „Printre altele, m-a numit alcoolic, a făcut remarci despre greutatea mea și a fost extrem de autoritar și agresiv în mod frecvent”.

Brassington mai spune că acel coleg îi trimitea mesaje prin Microsoft Teams și îi cerea imediat confirmare verbală că le-a primit. Tot el a descris cum colegul respectiv îi invada spațiul personal, îi dezvăluia informații sensibile despre alte persoane și încerca mereu să afle detalii despre viața lui privată.

Pe data de 5 octombrie, profesorul a depus o plângere oficială împotriva colegului. Comisia a aflat că departamentul de resurse umane al companiei trebuia să analizeze cazul, dar, potrivit lui Brassington, nu s-a întâmplat nimic timp de o săptămână. Tot el a mai precizat că nu a primit nicio explicație pentru întârziere.

Membrul comisiei, John Turner, a spus că nu există dovezi care să contrazică afirmațiile lui Brassington, chiar dacă un raport anterior al Poliției referitor la incidentul cu „împunsul” arată că acel coleg a negat acuzația.

John Turner a acceptat mărturia profesorului și a spus că dovezile medicale arată că el a suferit o agravare a afecțiunii psihologice când a lucrat la Chandler Macleod.

Turner a acceptat și concluzia unui expert medical care a arătat că Ashley „nu are și nu a avut capacitatea de a desfășura niciun fel de activitate profesională sau de studiu”.

El a cerut ca Departamentul Educației să-i plătească lui Brassington peste 1.100 de dolari pe săptămână, începând cu 6 ianuarie, sumă care a ajuns până în prezent la 41.800 de dolari.

Compania Chandler Macleod a fost obligată să-i plătească profesorului 640 de dolari pe săptămână, ajungând la un total de 24.320 de dolari. Astfel, compensația totală primită de Brassington a ajuns la 63.200 de dolari.

