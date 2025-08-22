Doar 1,4% din profesorii titulari vor avea norme la unități școlare multiple la creșterea cu 2 ore a normei săptămânale

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 22 August 2025, ora 13:14
Doar 1,4% din profesorii titulari vor avea norme la unități școlare multiple FOTO /Pexels

Aproximativ 98,6% dintre cadrele didactice titulare rămân în aceleaşi unităţi şcolare la creșterea normei săptămânale cu 2 ore, a anunțat Ministerul Educaţiei vineri, 22 august. Ceilalţi 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare. Ministerul a anunțat şi că în ultima săptămână a lunii august vor fi distribuite normele pentru suplinitori, iar ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora.

„Creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, ca măsură temporară stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar (2025 - 2026). Pe baza informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităţilor de învăţământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare”, transmite vineri Ministerul Educaţiei.

Conform reprezentanţilor ministerului, creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacţiune cu profesori-titulari, dar, aşa cum preciza ministrul Educaţiei şi Cercetării, acest lucru trebuie dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză.

„De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unităţi şcolare”, precizează Ministerul Educaţiei.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori şi ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării va informa public şi în privinţa acestor demersuri. Ministerul Educaţiei şi Cercetării mulţumeşte tuturor cadrelor didactice pentru implicarea în pregătirea anului şcolar, în condiţiile dificile generate de criza fiscal-bugetară”, conchide instituția.

