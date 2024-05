Blestemul profesorului român

Atunci când mă gândesc la cum ar trebui să fie un dascăl îmi imaginez un personaj erudit, un intelectual rasat, manierat, un om remarcabil care își dă interesul în activitatea didactică, un sârguincios convins, un om care și-a ales profesia cu mintea și sufletul. O parte semnificativă dintre profesorii de azi sunt oameni serioși, aspri cu sine pentru a propune modele de urmat, au principii solide și anvergură morală și intelectuală, sunt buni cunoscători ai firii umane, pasionați, muncitori, dispuși să facă sacrificii, atenți la detalii, adevărați ghizi spre cunoaștere. Pe scurt, fac cinste profesiei și binecuvântează generații de elevi.

Din interiorul trist al învățământului autohton, dintre pereții scorojiți ai dezinteresului pentru educație și copii, sub privirile îngăduitoare ale celor din minister și inspectorate, astfel de profesori cu vocație și chemare sunt priviți cu reproș necenzurat de confrații care aleg obscuritatea și mediocritatea. Nu îi numeri pe degete, îi numeri din mie în mie. Profesional se mulțumesc cu puțin și nu se întreabă niciodată dacă au făcut destul de mult sau suficient de bine, în viziunea lor mărginită vina pentru orice este mereu a altora. Imaginea pe care nepotriviții din sistem o construiesc are în prim-plan o tipologie didactică obscură: cu drepturi nenumărate și cu obligații restrânse, “limitate la contractul de muncă”, cu apetit de muncă redus din motive salariale, cu chef de fugă de responsabilitate (părinții și “loazele” sunt vinovații de serviciu), cu dezinteres pentru binele elevilor. Se avântă ușor pe tărâmul insultelor și ocarelor, adoră bârfele, atacurile la persoană, limbajul colorat și mizele mici și mai presus de orice respectivii exponenți ai complăcerii nu se privesc niciodată în oglindă. Pentru ei și acoliții lor frica de muncă, rigoare și seriozitate este zguduitoare, au dezvoltat o adevărată fobie față de orice soi de meritocrație educațională. Deși propagă la nivel societal - prin neimplicare, indiferență și delăsare - analfabetism funcțional în cantități industriale și modele strâmbe, consideră că nu au ce să își reproșeze. Se consideră de neînlocuit. În timp ce justificările mediocrilor curg în cascadă, timpul trece cu minim folos pentru învățăcei. În ciuda acestor realități, drumul separării profesorilor de neprofesori este barat brutal chiar de statul român, nepotriviții de la catedră sunt ținuți strâns în brațe de decidenții din educație fiind puși pe picior de egalitate cu cei mai merituoși dintre merituoși. Nedrept, stânjenitor și profund demotivant! Din motive electorale, voturile neprofesorilor au fost mereu vitale pentru decidenți. Nu știu cum este la alții, la noi, în “România educată”, mediocritatea educațională se propagă concomitent și de sus în jos, și de jos în sus. În menghina vinovat creată, a fi profesor în adevăratul sens rămâne un vis, o utopie, un act de sfidare, o formă de inconștiență sau un act de rezistență. Vivat, crescat, floreat!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

