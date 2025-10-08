Ministerul Educației interzice profesorilor să mai discute notele elevilor în fața clasei sau la ședințele cu părinții

Învățătorii și profesorii au interzis să mai discute în fața clasei sau în ședințele cu părinții despre performanțele elevilor la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară.

Ministerul Educației le interzice cadrelor didactice să-i mai compare pe elevi, chiar dacă foarte mulți părinți, potrivit profesorilor, cer insistent acest lucru.

Specialiștii sunt de părere că aceste măsuri duc la extrem ideea de a nu-i pune într-o poziție proastă pe elevii cu note mai slabe.

Au trecut 5 ani de când mediile examenelor naționale sunt afișate anonim, pe baza unor coduri, iar acum a venit rândul testărilor cu subiect unic, pentru clasele mici, să fie discutate de profesori în mod confidențial.

Deși rezultatele sunt calificative și se pot transforma în note doar la cererea părintelui, Ministerul Educației le interzice profesorilor să le mai discute în sala de clasă.

Potrivit ordinului, accesul la documente și informații despre punctajul obținut de copil se limitează la profesor, elev și părinți.

Majoritatea părinților nu vor ca notele copiilor lor să fie spuse la ședința cu părinții.

„Creează anumite limitări ale copilului. O să se gândească: da, nu sunt bun de nimic. Nu mi se pare o idee bună”, a declarat un bărbat pentru stirileprotv.ro.

Chiar și așa, profesorii spun că în timpul consultațiilor private părinții întreabă mereu la ce nivel se află copiii lor în comparație cu alți colegi.

„Nu este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă. Dar ceilalți cum au răspuns la asta? Și doamna profesoară pe cine a lăudat? Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează”, spune psihologul Simona Hainagiu pentru sursa citată.

„N-am fost niciodată de acord să facem comparație”

„N-am fost niciodată de acord să facem comparație între copii. Aici e de lucru cu părinții. Încă trebuie să lucrăm cu ei. După părerea mea, care sunt născută ceva mai devreme, am putea comunica rezultatele copiilor direct, în fața clasei”, afirmă directoarea unei școli.

