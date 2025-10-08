Ministerul Educației interzice profesorilor să mai discute notele elevilor în fața clasei sau la ședințele cu părinții

Autor: Maria Popa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 09:46
471 citiri
Ministerul Educației interzice profesorilor să mai discute notele elevilor în fața clasei sau la ședințele cu părinții
Elevi în timpul cursurilor Foto: Pexels

Învățătorii și profesorii au interzis să mai discute în fața clasei sau în ședințele cu părinții despre performanțele elevilor la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară.

Ministerul Educației le interzice cadrelor didactice să-i mai compare pe elevi, chiar dacă foarte mulți părinți, potrivit profesorilor, cer insistent acest lucru.

Specialiștii sunt de părere că aceste măsuri duc la extrem ideea de a nu-i pune într-o poziție proastă pe elevii cu note mai slabe.

Au trecut 5 ani de când mediile examenelor naționale sunt afișate anonim, pe baza unor coduri, iar acum a venit rândul testărilor cu subiect unic, pentru clasele mici, să fie discutate de profesori în mod confidențial.

Deși rezultatele sunt calificative și se pot transforma în note doar la cererea părintelui, Ministerul Educației le interzice profesorilor să le mai discute în sala de clasă.

Potrivit ordinului, accesul la documente și informații despre punctajul obținut de copil se limitează la profesor, elev și părinți.

Majoritatea părinților nu vor ca notele copiilor lor să fie spuse la ședința cu părinții.

„Creează anumite limitări ale copilului. O să se gândească: da, nu sunt bun de nimic. Nu mi se pare o idee bună”, a declarat un bărbat pentru stirileprotv.ro.

Chiar și așa, profesorii spun că în timpul consultațiilor private părinții întreabă mereu la ce nivel se află copiii lor în comparație cu alți colegi.

„Nu este naturală această tendință de a ne compara copilul cu cei din clasă. Dar ceilalți cum au răspuns la asta? Și doamna profesoară pe cine a lăudat? Profesorii se străduiesc să nu facă comparații explicite, dar niște comparații implicite vor fi întotdeauna, pe care copiii le detectează”, spune psihologul Simona Hainagiu pentru sursa citată.

„N-am fost niciodată de acord să facem comparație”

„N-am fost niciodată de acord să facem comparație între copii. Aici e de lucru cu părinții. Încă trebuie să lucrăm cu ei. După părerea mea, care sunt născută ceva mai devreme, am putea comunica rezultatele copiilor direct, în fața clasei”, afirmă directoarea unei școli.

Anchetă la un liceu tehnologic, după ce un băiat a pulverizat pe hol cu un spray lacrimogen. Trei elevi și doi profesori au avut nevoie de îngrijiri medicale
Anchetă la un liceu tehnologic, după ce un băiat a pulverizat pe hol cu un spray lacrimogen. Trei elevi și doi profesori au avut nevoie de îngrijiri medicale
Trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, precum și două cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea au avut nevoie de îngrijiri medicale, marți, 7...
Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"
Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat că, în mod sigur, pentru ziua de miercuri, 8 octombrie 2025, în regiunile unde s-a anunțat Cod roșu, "regula este că prezența...
#profesori, #Ministerul Educatiei, #note elevi, #note elevi confidentiale, #evaluare nationala, #elevi scoala , #stiri invatamant
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi n-a stat deloc pe ganduri: prima decizie luata, imediat dupa ce a dat lovitura
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Circulație închisă pe Transfăgărășan din cauza ninsorilor și viscolului. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri
  2. Raed Arafat face apel la populație să nu ia în derâdere avertizările privind Codul Roșu. "Există o postare virală care critică măsurile și susține că nu ar fi nicio problemă"
  3. Ministerul Educației interzice profesorilor să mai discute notele elevilor în fața clasei sau la ședințele cu părinții
  4. Un bărbat vegan a murit în avion după ce i-a fost servit un meniu cu carne. Familia victimei a dat în judecată compania aeriană
  5. Criză fără precedent în armata rusă. Comandanții aplică tot felul de măsuri pentru a stopa fenomenul, chiar și confiscarea cardurilor bancare ale soldaților
  6. Putin se laudă că a ”eliberat” anul acesta aproape 5.000 de km pătrați din Ucraina. „Forțele ruse dețin în totalitate inițiativa strategică”
  7. Bucureștiul, lovit de o cantitate record de ploi în mai puțin de o zi. Atenționare transmisă de Apa Nova
  8. Cod roșu de ploi și în Constanța. O mașină a fost luată de ape, cu o persoană blocată pe capotă FOTO
  9. Și-a mințit iubitul că are cancer ca să primească bani pentru o operație de mărire a sânilor. Cum a fost prinsă femeia
  10. Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate