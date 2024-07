Un profesor de la Universitatea București a apărut îmbrăcat în femeie, în fața elevilor: „Ferească-ne Dumnezeu!". Cine este Andrei Nae FOTO

Nu e glumă: un profesor de la Universitatea din București a apărut în fața viitorilor studenți îmbrăcat în femeie. Tânărul cadru didactic a șocat prin ținuta sa, compusă din fustă, poșetă și pălărie de femeie.

Dr. Andrei Nae este lector, profesor de limba engleză, membru în comisia de admitere a Universității București. Controversatul cadru didactic predă cursul de masterat „Jocurile video şi identitatea culturală" şi cursul opţional „Introducere în studiul jocurilor video ca medii narative", pe lângă seminare de practica limbii engleze și literatură americană.

Începând din 2019, Nae este directorul proiectului de cercetare „Discurs colonial în jocurile video", finanţat de UEFISCDI. Andrei Nae a publicat mai multe studii sub forma de cărţi, capitole şi articole printre care se numără monografia „Immersion, Narrative, and Gender Crisis in Survival Horror Video Games", publicată de Routledge, în 2021.

FOTO / Facebook Mara Bănică

Controversatul profesor Andrei Nae, subiect de critici și ironii, în social media: „Internați-l la psihiatrie pe nebun!"

Imaginea cu lectorul de la Universitatea București a ajuns virală în online, foarte rapid, iar comentariile au fost livrate de internauți, la foc automat. Unii l-au criticat aspru, alții au făcut glume. De exemplu, la postarea lui Robert Turcescu:

- „Internați-i la psihiatrie pe nebuni, nu-i mai lăsați să ne strice copiii!";

- „Omul, luna asta se identifică ca fiind femeie, luna viitoare va fi non-binar, iar luna cealaltă se va identifica mamimuță și va vrea să intre gratis la grădina zoologică să-și vadă verișorii, iar noi trebuie să tolerăm tot ****** ăsta, că așa ni se impune de sus”;

- „Nesimțit, putea măcar să se epileze";

- „Mie mi-a zis mama de mic să am grijă cu limbile!";

- „Ferească-ne Dumnezeu! Apără-ne și păzește-te! Doamne ajută!".

Andrei Nae ar fi, de fapt, membru al comunității LGBT+.

Jurnalista Mara Bănică a „tunat" și ea, pe Facebook.

„Că se identifică drept 'she', adică 'ea', n-am o problemă. Dar bă băiatule, cum să te prezinți în halul ăsta îmbrăcat la studenți? Că mai ești și în comisia de admitere. Plătește, bă, o rochie de bun gust! Zici că ești ultima centuristă întoarsă în timp!", a notat Mara Bănică.

