O nouă criză în Educație. Lipsesc profesori în școli pentru mai multe materii de Bacalaureat: „Nu numai că salariile sunt mici, dar și condițiile sunt precare”

România se confruntă cu un deficit semnificativ de profesori în disciplinele de științe exacte. Un raport OECD din 2024 arată că ţara noastră se află printre cele 18 state care semnalează deja lipsa de profesori calificați la ciclul secundar în materii precum matematica și „științele naturii” (care includ biologia, chimia, fizica). În practică, deficitul național era estimat la aproximativ 3.800 de profesori la începutul anului școlar 2022-2023.

Lucrurile s-au înrăutățit și mai mult, între timp. La Fizică nu mai avem niciun profesor, la nivel național, care să se titularizeze în ultimii 10 ani. Anul acesta, în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de profesor de fizică au fost înscriși aproximativ 200 de candidați, deși numărul de posturi libere era de aproximativ 700, potrivit secretarului de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion. El a mai spus că situații similare sunt și la discipline precum chimie, informatică/TIC și matematică, toate acestea fiind materii de Bacalaureat.

Ziare.com a luat legătura cu Elena Trifan, cercetătoare în sociologie, pentru a ne explica de ce avem un deficit atât de mare de profesori pentru materiile de științe exacte și cum ar putea rezolva Guvernul această situație.

„Dacă ți-amintești, acum vreo 5–6 ani aveam discuții despre faptul că nu găsim profesori. Se râdea mult de notele pe care le iau suplinitorii. Cumva am ajuns la ideea că ne permitem să îi plătim mai prost, deși am avut și o grevă acum doi ani, destul de mare, care a atras atenția asupra acestor probleme.

În domeniul științelor exacte vorbim despre oameni care pot câștiga mult mai mult în alte sectoare decât în învățământ. Nu numai că salariile sunt mici, dar și condițiile sunt precare, iar criteriile sunt stricte. Ai un job solicitant și ai salarii complet nemotivate, mai ales la plata pe oră, dacă nu îți faci norma. Trebuie să fii mereu disponibil, să te dedici total. În plus, acestea sunt materii care au nevoie de resurse, laboratoare speciale și tot felul de materiale.

Cred că meseria ar deveni mult mai motivantă, în primul rând, cu un salariu din care poți să trăiești decent, confortabil. Mi se pare clar că asta e o problemă foarte mare. Există și alte măsuri care ar putea încuraja profesorii — locuințe acolo unde nu e suficient personal didactic, decontări de transport, alte tipuri de facilități. Cred că profesorii ar trebui să fie văzuți cam în același registru cu medicii care primesc astfel de beneficii”, a explicat Elena Trifan.

Absolvenții preferă să lucreze în corporații decât să devină profesori

Profesoratul are avantajul stabilității, dar în termeni pur financiari, multe opțiuni din privat oferă câștiguri mai atractive încă de la începutul carierei.

Salariul unui profesor debutant este de minimum 3.600 de lei, în condițiile în care un proaspăt absolvent în Chimie poate fi plătit cu un salariu de peste 5.000 de lei, pe un post de analist chimist.

De asemenea, un junior software developer poate câștiga aproximativ 5.000 de lei și ajunge la un salariu mult mai atractiv într-un timp mai scurt dacă ar alege să lucreze la privat, decât dacă ar deveni profesor. Salariul mediu net în sectorul IT&C din România era în jur de 11.957 lei/lună, în iunie 2025, pe cifrele INS.

De asemenea, într-o companie, un biolog entry-level, în funcție de domeniul de activitate, poate ajunge la un salariu de 5.000 de lei.

Jurnalistul Costi Rogozanu, devenit profesor din perioada pandemiei, a explicat într-un interviu cu Dragoș Pătraru că Executivul nu va avea de ales și va trebui să crească cel puțin plata cu ora pentru suplinitori.

„Să vedeți cum vor mări iarăși plata cu ora, acum e cât un pachet de țigări, vreo 25-30 de lei. Vor mări urgent plata cu ora, pentru că la Fizică și la Chimie cred că jumătate de țară nu mai are profesori, nici măcar suplinitori, cum râdeau ei. Și Matematica e în prag, dar încă mai acoperă. Însă la fizică, de exemplu, mai venea câte un inginer după pensie și se mulțumea cu plata aceea cu ora. Acum se vor trezi că nu mai vrea nimeni să mai devină suplinitor. Noi avem o mare criză în învățământul tehnologic, orientat către științe exacte”, a explicat Rogozanu.

