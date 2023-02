Părinți care au reușit să scape de profesorii care le-au abuzat copiii: "I-a dat în cap cu cartea"

Multe dintre cazurile în care cadrele didactice au atitudini nepotrivite față de elevi rămân lipsite de urmări. Unii părinți fac reclamații, dar la capătul unor anchete îndelungate, frecvent profesorii se aleg cu sancțiuni ușoare.

Este tema de discuție lansată pe un grup dedicat părinților.

"Am o curiozitate: este vreun părinte în acest grup, care prin măsurile luate, a obținut îndepărtarea de la catedră a profesorului abuzator?

Dacă da, mă gandesc că ar fi de folos și altora să povestiți: cum ați procedat, cât timp a durat soluționarea, cum a fost afectat copilul în tot acest timp și cum au decurs lucrurile apoi", este întrebarea lansată pe grupul Părinții elevilor din România.

"A fost un caz clasic de lipsă de responsabilitate"

Ads

Unii părinți au reușit să scape de profesorii care le-au abuzat copiii, după cum au mărturisit în comentarii.

"Da. Eu. Iași. Dar nu am fost singură. A fost un caz clasic de lipsă de responsabilitate.

Copilul meu a fost rănit, fizic, în pauză. (În detaliu copilul meu de 9 ani a încercat să blocheze intrarea unora de 13 ani în baia fetelor, da, știu, s-a erijat în justițiar; iar acei elevi l-au bătut. Chestiunea a fost discutată, atunci, în casă cu el).

Am adus discuția într-o plângere cu număr de înregistrare. Inițial a fost doar o ședință în care au concediat paznicul (care teoretic trebuia să aibă grijă de elevi - lucru nedrept, pentru că omul era de o calitate deosebită).

M-am frământat oleacă pe nedreptate, cu soțul acasă.

Așa că soțul a apelat, independent la... președinta clasei. I-a prezentat situația, a expus ce a greșit fiul nostru, ce decizie a fost la ședința (știa) și faptul că nouă, ca familie, nu ni se pare corect concedierea paznicului.

Ads

Doamna în cauză a adus discuția în cadrul următorului consiliu cu argumentele noastre.

A strâns semnături de la alți părinți, cum că paznicul nu a avut nici o altă abatere vreodată.

Nu marjam spre a-l reanjaga, ci spre a-l exonera, să își găsească alt job fără această pată, și a redirecționa vină către... dra învățătoare. Care absenta (pe atunci clasa a doua) inclusiv de la ore online (2020) fără un motiv declarat. Adservio era mult pentru ea, darămite evidența copiilor. În fine. Dra (acum dna) a fost exclusă din practică.

Mă rog, asta e pe foarte scurt. (cu toate că e lung tare).

Ideea e că am avut toți părinții și președinta (reprezentanta) părinților de partea noastră."

"Am îndepărtat o educatoare"

"Eu am îndepărtat o educatoare, cînd era copilul meu în grupa mică.

Într-o dimineață, în drum spre grădiniță, mi-a spus, cu îngrijorare (în ziua precedentă, fiind în mediu familial, nu a zis nimic) că dna S “i-a dat în cap cu cartea”.

Ads

Am ajuns, am întrebat-o dacă e ok copilul și mi l-a lăudat excesiv, ceea ce mi-a dat de bănuit.

Am investigat cu ceilalți părinți, pe care i-am rugat să-și întrebe, aparent la întâmplare, micuții dacă a fost lovit copilul meu. Mulți au spus că da.

Am mers la directoare, i-am cerut să investigheze și i-am dat termen. I-am spus că știu ce trebuie făcut (știa că am lucrat în învățămîntul de stat). Am convocat ședința cu părinții, în care majoritatea și-au retras cele spuse mie, dar doamna era vădit afectată.

Am aflat că, după ce terminase o activitate matematică, nu și-a strâns “recuzita” și s-a apucat să repete cu ei pentru serbare. Copilul meu a luat cretă lăsată la discreție în fața lor și s-a jucat cu ea, iar doamna l-a lovit în cap cu hârtiile cu textul serbării. Evident, nu cred că l-a durut fizic, însă gestul (tipa avea cam 1,75 m) l-a speriat.

Am revenit la directoare și i-am spus că, dacă nu ia atitudine, mă voi îndrepta care Inspectoratul Școlar. Mi-a propus să renunț la plângere sub promisiunea că acea doamna nu va mai preda la grădinița copilului. Așa am făcut și ea a terminat anul (era, oricum, sfârșit de mai), apoi nu a mai fost primită în grădiniță."

"Da, profesoara de matematică, nu făcea absolut nimic la clasă."