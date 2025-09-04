Vor fi sau nu plătiți profesorii pentru ziua de luni dacă vor sta doar în cancelarie? Răspunsul ministrului Educației

Daniel David, ministrul Educaţiei, a declarat joi, 4 septembrie, referindu-se la posibilitatea ca profesorii să nu fie plătiţi dacă nu intră luni, 8 septembrie, în clase, că acest lucru va fi stabilit de către directorii şcolilor, precizând că nu vrea să intre în logica de conflict.

Întrebat, joi, la Digi24, dacă este legal îndemnul sindicatelor din educaţie ca luni profesorii să stea în cancelarii, fără să intre în clase, ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că nu vrea să intre în discuţii pe teme de legalitate, pentru a nu complica lucrurile.

”Nu vreau să intru pe discuţii legale în acest moment, fiindcă nu mai complicăm lucrurile. Încă o dată, mesajul meu este acesta: copiii vor fi primiţi în şcoală de către profesori”, a precizat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Cât priveşte varianta ca profesorii să nu fie plătiţi luni dacă stau în cancelarie şi nu intră în clase, ministrul Daniel David a precizat: ”Asta va stabili directorul unităţii şcolare. Salariul acoperă activităţile didactice, dar, repet, nu vreau să intru în această logică de boicot, conflict”.

”Haideţi să vedem cum se desfăşoară ziua de luni. Încă o dată spun, faptul că profesorii vor fi în şcoală şi când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”, a mai spus Daniel David.

Întrebat cum ar caracteriza relaţia sa cu profesorii, ministrul Educaţiei a recunoscut că, din păcate, nu există cooperare cu sindicatele din învăţământ.

”Sunt profesori şi profesori. Situaţia este, din păcate, mai puţin într-o logică de cooperare cu sindicatele, deşi eu am invitat mereu sindicatele să se implice în măsurile care ţin de minister pentru implementarea măsurilor fiscal-bugetare. Vedeţi, sistemul nostru a fost în vară, într-o situaţie extrem de periculoasă, împreună cu toată ţara. Noi nu mai aveam bani şi nu aveam, de fapt, bugetul pentru a încheia acest an cu salarii şi burse”, a adăugat ministrul Educaţiei, Daniel David.

