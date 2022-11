Mulți profesori din România se lasă așteptați în clase. Psiholog: "Semn că sunt superiori". Cum stau lucrurile în State

În școlile din România, profesorul intră în clasă, de cele mai multe ori, după elevi. Dascălul este așteptat, semn că este "superior", scrie psihologul Mihai Copăceanu pe pagina sa de Facebook.

În timp ce în școlile din America, profesorii sunt cei care îi întâmpină pe elevi. Cercetările arată că atunci când dascălii îi așteaptă pe copii, implicarea școlară a acestora crește cu 20%, iar comportamentul perturbător scade, mai remarcă psihologul.

Într-un interviu pentru Ziare.com, psihologul Mihai Copăceanu a explicat cum vede el toată situația.

Atitudinea profesorilor se reflectă în reacția elevilor

"Studiul din America care sublinia despre modul în care profesorii întâmpină copiii mi-a plăcut. L-am postat pe Facebook și am primit multe comentarii din partea profesorilor români care subliniau următorul aspect.

Dacă în America profesorul are aceeași clasă, adică are clasa lui, în România, de pildă, se întâmplă ca elevii să schimbe la fiecare oră clasa, și aceasta ar putea fi o explicație pentru care elevii sunt deja în clasă atunci când vine profesorul de fizică, chimie etc.

Cu toate acestea, este un aspect sensibil, însă ne referim la modul în care atitudinea pozitivă, zâmbăreață, încântătoare, bine primitoare a profesorului face ca nu doar implicarea elevilor să crească, dar scade și comportamentul care perturbă liniștea din clasă. Este clar că atitudinea profesorilor influențează atitudinea elevilor", a explicat Mihai Copăceanu.

Elevii preiau starea profesorului

"La un moment dat am fost în clasa a VIII-a, în aceeași zi, la trei clase diferite și am făcut un mic experiment. Am intrat cu o diferită atitudine la fiecare clasă. La prima clasă de a VIII-a am fost entuziasmat, dovadă că și copiii, în primele minute, mi-au împărtășit energia.

Apoi, în a doua clasă am avut o voce serioasă, autoritară, iar elevii au salutat și ei foarte serioși. În cea de-a treia clasă am avut o atitudine neutră, combinând cele două tipuri de abordări, iar elevii au fost și ei destul de închiși", punctează psihologul.

Profesorul trebuie să fie punctual

"Cred că avem nevoie de o mai bună dispoziție din partea profesorului, de o anumită încântare. Elevii nu sunt doar niște personaje care trebuie să aibă o poziție de drepți în fața profesorului.

Este, însă adevărat și acest aspect, că de multe ori, în multe școli din România, profesorii nu se mai bucură de respect din partea elevilor, din contră, uneori sunt agresați.

Însă trebuie să reținem că atitudinea pozitivă a profesorului, dacă el este punctual și multe altele, îl inflențează într-o mare măsură pe elev", spune Mihai Copăceanu.