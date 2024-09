Cum vrea liderul AUR să le redea profesorilor demnitatea. Ce prevede Planul Simion pentru educație. "Nu reinventăm roata"

George Simion, liderul AUR, a prezentat miercuri, 4 septembrie, măsurile din Planul Simion pentru educaţie, el afirmând că vrea introducerea disciplinei în școli, remunerarea corespunzătoare a profesorilor şi punerea lor acolo unde trebuie, oferindu-le respect.

Simion a arătat că sistemul educaţional trebuie să se axeze şi să se orienteze către piaţa forţei de muncă.

”Nu o să ne atingem nici de calendarul examenelor. Nu trebuie să se atingă cineva nici de materie. Revenim la materiile de bază, pentru că nu reinventăm roata. Introducem disciplină în şcoli, remunerăm corespunzător profesorii şi îi punem acolo unde trebuie, oferindu-le respect. Sistemul educaţional trebuie să se axeze şi să se orienteze către piaţa forţei de muncă. Şi universităţile nu mai trebuie să fie finanţate în funcţie de numărul de locuri. Asta este cea mai mare prostie. Încercăm să compensăm decalajul faţă de celelalte state europene, făcând studenţi la kilogram. Faci două facultăţi, să vinzi ziare în staţii”, a spus George Simion, în cadrul prezentării planului pe educaţie.

Preşedintele AUR a explicat că redarea demnităţii profesorului înseamnă, în primul şi în primul rând, o remunerație corespunzătoare.

”Soţia mea este profesor. Eu consider că are vocaţie pentru aşa ceva. Dar nimeni care are vocaţie pentru a fi profesor şi poate profesa şi în alte domenii, nu va rămâne în sistemul educaţional românesc, având în vedere salariile care se oferă. Doar să fii foarte, foarte pasionat! Mai mult, a veni în mediul rural, să fii învăţător, profesor, este considerat de unii chiar nebunie dacă nu faci parte din comunitatea respectivă. De aceea, profesorii trebuie încurajaţi, trebuie stimulaţi, trebuie să li se ofere o locuinţă acolo, în comunitatea unde predau, pentru a ne asigura că şi elevii din mediul rural au o şansă şi au un viitor”, a adăugat George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidenţiale.

Profesorul Radu Baltasiu, propunerea AUR pentru Ministerul Educaţiei, a criticat reforma făcută de coaliţia PNL-PSD, care a ciopârţit sistemul de învăţământ românesc.

”Fără educaţie nu putem avea o societate. Este o minune că un partid şi un lider politic este preocupat de aceste lucruri fundamentale. Sistemul educaţional românesc nu trebuie doar schimbat, trebuie adunate cioburile distruse în special de ultima ispravă a cuplului Iohannis - Deca. Este la pământ. Sunt cifre îngrijorătoare. Doar 3% dintre tinerii din ultimii ani de liceu mai consideră cartea o opţiune”, a spus profesorul Radu Baltasiu.

Cristina Dascălu, Conferenţiar universitar doctor, a vorbit despre nevoile sistemului educaţional.

”Planul Simion pentru Educaţie nu este doar o strategie; este un angajament solemn faţă de dascălii României.(...) Vom lansa campanii naţionale care să celebreze contribuţia profesorilor la societate. Vom crea sisteme de mentorat care să sprijine tinerii dascăli. Vom implementa programe de dezvoltare profesională continuă, asigurându-ne că profesorii noştri rămân în avangarda cunoaşterii şi inovaţiei pedagogice. Dar mai presus de toate, vom lupta pentru a schimba percepţia publică. Securitatea şi bunăstarea profesorilor vor fi priorităţile noastre. Nu vom tolera nicio formă de abuz sau lipsă de respect faţă de cei care îşi dedică viaţa educării copiilor noştri. (...) Redarea demnităţii profesorilor nu este doar un obiectiv - este o datorie morală. Este investiţia noastră în viitorul României. Când investim în profesori, investim în copiii noştri, în comunităţile noastre şi în naţiunea noastră”, a subliniat Cristina Dascălu.

Planul Simion pentru educaţie cuprinde şi reforma în domeniul cercetării.

"Bugetul alocat cercetării din România este acoperit în prezent cu abia 0.13% din PIB în timp ce media europeană ajunge la 2.5 % din PIB-ul acestor ţări, iar resursa umană alocată cercetării în România este una extrem de dificilă. Suntem cu 200 de cercetători la un milion de locuitori, ultimii în Europa. (...) Suntem cunoscuţi în Europa şi în lume pentru exportul de "materie cenuşie", dar unde este dezvoltarea şi investiţia în cercetare în ţara noastră? Avem români în cele mai mari centre de cercetare din lume, dar nu reuşim să îi ţinem acasă, să le oferim o şansă aici. Cercetarea trebuie să devină în România pilonul central în jurul căreia se construieşte întreaga ţară: înseamnă învăţământ de calitate, un sistem medical de sănătate performant, înseamnă securitatea românilor, înseamnă o infrastructură performantă, înseamnă un echilibru şi o forţă în context mondial, înseamnă un viitor sigur, o eficienţă sporită în gestionarea resurselor acestei ţări, siguranţă alimentară, siguranţă energetică", a conchis profesorul universitar Silviu Gurlui.

