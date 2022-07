Fostul președinte american Richard Nixon a militat în ultimii ani ai vieții pentru tratarea cu atenție a situației din Rusia.

Nixon, care s-a aflat la conducerea Statelor Unite între 1969 și 1974, este considerat de multe voci drept cel mai competent președinte american în materie de politică externe din secolul XX.

În martie 1992, cu doi ani înainte de moarte, Richard Nixon a acordat un interviu pentru emisiunea “Inside Washington”, în care a avertizat asupra riscului eșuării proiectului democratic în Rusia după căderea comunismului.

"Rusia, în acest moment, este la o răscruce. Se spune des că Războiul Rece s-a încheiat și că Occidentul l-a câștigat. Este doar pe jumătate adevărat fiindcă ce s-a întâmplat în realitate este că a fost înfrânt comunismul. Dar ideea de libertate este pusă acum la încercare.

Dacă lucrurile nu funcționează în Rusia vom asista la o întoarcere nu la comunism, care a eșuat definitiv, ci la ceea ce numesc eu "un nou despotism", care va reprezenta un pericol de moarte pentru întreaga lume. Va urma un regim infectat cu virusul imperialismului rusesc, o caracteristică a politicii externe a Rusiei de secole.

De aceea, Statele Unite, Occidentul, toți cei care vor pace în lume trebuie să lupte pentru un stat Rusia funcțional, unde libertatea să câștige.

Dacă democrația are succes în Rusia, va deveni un model pe care să-l urmeze și celelalte state comuniste, puținele care au mai rămas - China, de exemplu.

Dacă democrația eșuează în Rusia, consecința va fi că susținătorii autoritarismului din China vor primi o nouă viață. Vor spune “dacă acolo nu a mers, nu este niciun motiv ca noi s-o luăm pe calea democrației”", a spus Nixon, printre altele, potrivit unei înregistrări scoase din arhivă de coordonatorii Fundației "Richard Nixon".

From the Archives: RN on “Inside Washington” on March 30, 1992 discussing the future of Russia. pic.twitter.com/iHw0wVyW57