De ce este bine sa iti verifici bonitatea inainte de a te angaja?

Aici nu vorbim despre orice fel de angajare ci, mai degraba, la angajarea ta intr-un post in care va trebui sa gestionezi banii companiei, contracte si alte lucruri de genul acesta.Unele companii, iti pot cere sa le aduci un raport de credit pentru a vedea cat de bine iti gestionezi creditele, cardurile de credit si alte astfel de datorii catre finantatorii tai.Cererea aceasta este lesne de inteles. Daca tu nu iti gestionezi cum trebuie propriile finante, de ce te-ar lasa o companie sa umbli cu banii ei, mai ales cand de asta depind vietile a poate zeci sau sute de oameni?Pe de alta parte, mai sunt si alte cazuri in care iti poti verifica bonitatea. Trecand peste angajare, poti face acest lucru daca ai vazut ca este ceva ciudat in finantele tale. Spre exemplu, daca vezi ca primesti atentionari ca ai rate la banci sau IFN-uri cu care stii ca nu ai colaborat.