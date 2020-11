Capcanele depozitelor pentru pensionari

Din acest motiv, iti recomad, ca atunci cand ajungi la banca sa intrebi cam care va fi castigul net pe care-l vei avea la banii tai dupa un an. Sa te interesezi de comisioane, de data la care poti retrage banii cu cost zero si mai ales daca-i poti incasa pe card.Desi bonificatiile pe depozitele pentru pensionari sunt relativ generoase, adica pot ajunge si undeva la 4% pe an, daca ai noroc, valoarea acestora este diminuata de comisioanele cu care vine produsul respectiv.Ai o banca unde dobanda la depozit este putin peste 2% si nu are nici un comision. De aici, stii sigur ca la finalul anului, daca ai depus 1.000 de lei cu scadenta la 12 luni, stii ca vei incasa un profit brut de 20 de lei.In schimb, mai ai o banca, unde dobanda este de 4%. In mod normal, ai inclina sa mergi acolo unde dobanda este mai mare. Numai ca majoritatea bancilor care au dobanzi mari pentru pensionari au si comisioane de administrare. Iar la un comision de administrare si de 4 lei, nu 5 lei cat este in mod normal, vei iesi pe minus.In acest caz, la final de an vei avea un profit brut de 40 de lei, adica 1040 de lei (minus impozitul pe profit de 10%, profitul net este de 36 de lei). Daca scazi impozitul pe profit 4 lei si inca 48 de lei comisionul de administrare pe tot anul ajungi la o datorie de 52 de lei. Din cei 1040 ai tai, vei mai ramane cu 988 de lei.