Cardurile Premium: Cu ce comisioane si dobanzi lunare vin

In schimb, comisionul de administrare lunara este mai diversificat, dar aici trebuie sa detaliem, pentru ca Premium pentru aceste carduri inseamna Gold sau Platinum. Si, in functie de cardul ales, comisionul de administrare lunara poate fi 0 lei, cativa lei sau chiar peste 50 de lei lunar.In plus, in functie de banca pe care o alegeti, in cazul acestor carduri veti beneficia si de o dobanda preferintiala la overdraft.Cu toate acestea, cand vorbim de facilitatile cu care vin, Cardurile Premium aduc cu ele o limita mai mare de retragere a banilor cash de la ATM. Daca in cazul unelora nu poti retrage mai mult de 6.000 de lei de la ATM, altele au ridicat suma pana la 10.000 de lei. De asemenea, acestea au si o limitare a platilor zilnice, la nu mai mult de 10.000 sau 20.000 de lei.Unele dintre acestea au si o asigurare de viata gratuita pentru calatoriile in strainatate sau acces gratuit in lounge-urile din aeroporturi.