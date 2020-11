Vrei un credit? Iata la ce comisioane trebuie sa fii atent!

Astfel ca, primul comision la care trebuie sa te uiti este cel de analiza dosar. In general, acesta este o suma fixa. Apoi, mai este comisionul de administrare credit sau comisionul de administrare a contului curent. Acesta poate fi, ori unul fix, ori unul care sa fie procent din rata sau din suma totala care trebuie rambursata.Unele banci, acum, vor incerca sa iti impuna si o asigurare, in functie de creditul pe care-l iei. Intreaba care sunt acestea, daca sunt asigurari obligatorii sau le poti face si in alta parte, daca este neaparata asigurarea.Intreaba si cu cat esti comisionat daca soliciti bancii anumite documente. Eliberarea unora dintre ele costa, si nu sunt asa ieftine precum un extras de cont.Vine o criza, iar tu ai un credit in derulare. Poate ar trebui sa te interesezi, inca o data despre dobanda penalizatoare pentru ca nu este una pe care sa o neglijezi.De asemenea, mai ai si un comision de rambursare anticipata care este cota parte din valoarea creditului ramas nerambursat.