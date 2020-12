Cat cotizezi la pensia privata obligatorie in functie de salariul pe care-l ai

In acest moment, cotizatia fiecarui participant ar fi trebui sa ajunga undeva la 6% din cele 25 de procente. Din pacate, cotizatia a fost inghetata, in urma cu cativa ani, asa ca acum nu trimitem catre pensia privata obligatorie decat 3,75% din salariul brut pe care-l avem.In aceste conditii, este destul de simplu sa ne dam seama cati bani trimitem lunar catre Pilonul II.Daca avem un salariu brut de 3.000 de lei, asta inseamna ca spre Pilonul II ajung, lunar, circa 112,5 lei. In cazul in care avem un salariu brut de 4.000 de lei, vom cotiza in fiecare luna cu 150 de lei, in timp ce pentru 5.000 de lei, salariu brut, cotizatia ajunge la 187.5 lei.La fiecare 1.000 de lei in plus la salariu, cotizatia mai creste cu 37,5 lei. Astfel ca, la un salariu brut de 10.000 de lei, cotizantul va ajunge sa dea lunar 375 de lei catre pilonul II de pensie.