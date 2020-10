Cum calculam raportul datorie/venit net

Vom lua, cu titlu de exemplu, cateva sume si vom merge pe cifrele INS, in care veniturile lunare nete ale unui roman sunt de aproximativ 2.000 de lei. La acesti bani, punem cheltuielile cerute de raportul datorie/venit net (RDV).Vom lua in considerare o rata lunara in valoare de 300 de lei, la un credit de nevoi personale, precum si o chirie. In privinta chiriei, vom considera ca persoana pentru care facem calculul imparte aceasta cheltuiala cu partenera/partenerul de viata. Astfel, pentru o chirie de 800 de lei, persoana in cauza va avea o cheltuiala lunara de 400 de lei. La aceste cheltuieli, mai adaugam o plata de 40 de lei, reprezentand banii pentru un card de credit la care persoana in cauza plateste lunar, sa spunem, doar suma minima necesara.Datoriile lunare nete, in acest caz, se ridica la 740 de lei si, pentru a afla care este procentul din veniturile nete, inmultim 740 de lei cu 100, iar rezultatul il impartim la 2.000 de lei.Astfel, in urma calculului, ne va da un procent de 37%. In general, acest scor este unul bun, dar despre cum vad bancile acest procent vom discuta in articolul urmator, din 14 octombrie. Tot ce trebuie sa stiti este ca un RDV cat mai mic este un semn cat mai bun de sanatate financiara atat pentru dumneavoastra, cat si pentru relatia pe care o aveti cu banca.