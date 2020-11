Sfatul expertilor: cum sa investesti inteligent la bursa

Expertii cu care am vorbit despre investit pe bursa ne-au spus ca, cel mai bine, daca esti la inceput, sa nu investesti toti banii deodata.Asa ca, potrivit lor, daca ai, sa spunem, 1.000 de euro si vrei sa-i investesti, incepe cu 400 de euro, apoi mai astepti o luna si mai investesti 300 de euro, si apoi inca 300 de euro.Sau, la fel de bine, daca vrei sa fii si mai precaut, imparti acesti bani in cinci si investesti cate 200 de euro in fiecare luna. In felul acesta, apuci sa si vezi, pe viu, cum iti evolueaza investitia.De asemenea, un alt sfat la fel de important de la experti este sa nu vinzi niciodata in pierdere sau cand cade piata. Pentru asta, trebuie sa nu te panichezi si sa iti pastrezi sangele rece, pentru ca pretul actiunilor tale va reveni si va creste. Actiunile nu ajung la zero decat daca firma in care ai investit da faliment.