Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de credit

1. Cardul de credit are o perioada de gratie, adica perioada in care poti returna banii cheltuiti fara a plati dobanda. Plateste la timp toti banii si nu vei da bancii niciun leu in plus. Bancile mizeaza pe faptul ca unii clienti nu pot returna, la timp, integral, sumele cheltuite, iar de aici apar dobanzile mari.2. Foloseste cardul de credit ca pe un supliment financiar care nu este necesar bugetului tau. Adica, sunt bani pe care ii ai la dispozitie, dar nu ai nevoie de ei. Un fel de plasa de siguranta, in cazul in care se intampla ceva. Cam acelasi rol il are si overdraftul.3. Foloseste cardul de credit numai pentru achizitii importante. Nu-l folosi pentru cumparaturi mici, de zi cu zi, pentru ca, dupa o luna, putin cate putin, poti acumula o datorie prea mare, care te va destabiliza financiar. Aici trebuie sa intervina omul disciplinat din tine.4. Sumele mari primite fara efort sunt atragatoare, asa ca, daca folosesti cardul de credit pentru motive ca la punctul 2, atunci cere bancii sa nu iti ofere un card de credit cu suma limita, ci cu una rezonabila pentru tine. De exemplu, daca ai un salariu de 3.000 de lei, iar banca iti ofera un card de credit cu 5.000 de lei pe el, ideal ar fi sa ceri bancii ca suma maxima de pe card sa fie de 2.000 de lei, adica mai mica decat salariul tau lunar.