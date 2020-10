Cum te protejeaza banca in cazul unei noi crize economice

Tocmai din acest motiv, pentru ca banca iti este partener in acest credit si nu vrea sa piarda odata cu tine, s-a pregatit cu oferte care sa va protejeze pe amandoi.O sa-i spui ca este "dragoste dura", dar in cazul unui credit imobiliar, un avans mai mare este in avantajul amandurora, pentru ca asta inseamna un angajament mai serios din partea ta si o rata mai mica pe perioada crizei. Iar pentru banca inseamna o sansa mai mare sa-si recupereze repede banii imprumutati."Noi am introdus mai multe masuri in ultimii ani, si anume creditarea in lei, ratele fixe, dobanda fixa, posibilitatea de restructurare a creditului in favoarea clientilor. Toate aceste masuri se vad acum intr-o rata de default foarte mica. Vorbind si de amanarea ratelor, toata lumea a avut perspectiva unei avalanse de amanari la rata. In cazul BCR , doar 11% din creditele acordate persoanelor fizice au fost amanate la plata ratelor, pentru aceasta perioada, iar 65% dintre acestia au aplicat doar pentru o amanare de trei luni", a declarat Dana Dima, reprezentant BCR.In ultimele luni, banca a contactat sute de mii de clienti prin programul de consiliere personalizata (Smart Advisory), pentru a le oferi suport in digitalizarea serviciilor si in oferta de produse curente bancare.