Cum te tine banca aproape de ea chiar si atunci cand esti departe

Astfel, bancile au apelat la digitalizare, iar prin intermediul acesteia acum poti sa iti deschizi un depozit, un cont de economii sau chiar sa faci diferite plati online.Potrivit specialistilor BCR , 50% din depozite si 90% din conturile de economii au fost deschise, in acest an, prin aplicatia George. Tot prin fluxuri 100% digitale, clientii pot accesa credite de consum, overdrafturi, refinantari, asigurari si au putut chiar sa-si amane ratele, direct in George.Mai mult, telefonic, se pot efectua operatiuni precum: verificare cont curent; asistenta in utilizarea serviciilor de Internet si Mobile Banking, plata facturi (in limita unei singure facturi si a unei sume de cel mult 300 de lei) sau informatii personalizate si generale despre produsele si serviciile BCR.Anul viitor, cand cel mai probabil va continua criza sanitara, banca se va tehnologiza atat de mult incat nu va mai fi nevoie sa treci pe la ea decat, poate, daca vei vrea sa mai scoti bani de la ATM.Potrivit reprezentantilor bancii, 30-40% sunt solicitari simple, care pot fi rezolvate de la distanta - extrase de cont, precum si alte informatii usor de aflat online. Alte 30% din solicitari provin de la microintreprinderi si zona corporate."Ne-am asumat decizia de a pune la dispozitie un flux digital atat in mediul online, cat si in unitati, unde ii putem invata si sprijini in accesarea solutiilor de la distanta, ceea ce a condus la o crestere a comportamentului digital al clientilor nostri", au declarat reprezentantii bancii.