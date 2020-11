De ce e bine sa-ti anunti banca atunci cand pleci in vacanta

Motivul este unul destul de simplu: banca iti poate bloca cardul cu care faci cumparaturi. Pentru banca, achizitiile numeroase, de genul cumparaturilor din magazine, sau platile mari, precum plata hotelului la care vei sta pot fi vazute drept cheltuieli frauduloase.Urmarind tiparul cheltuielilor tale, banca poate declansa masurile de siguranta pentru blocarea cardului, crezand ca ti-a fost furat si acum este folosit cu rea credinta.In general, acest lucru se poate intampla in cazul utilizatorilor care nu folosesc si o aplicatie de internet banking. Unele astfel de aplicatii au permisiunea de a vizualiza locatia, iar daca aceasta corespunde aproximativ cu cea a locului in care a fost folosit cardul atunci totul este clar bancii.Revenind la problemele care pot aparea, dupa blocarea cardului, nimanui nu-i convine ca in concediu, in loc sa stea la soare sau pe partie, sa stea la telefon cu un angajat al bancii caruia sa-i explice ca acel card nu a fost furat, ci este folosit de proprietarul de drept.Asta daca se intampla ziua, dar daca tranzactia se realizeaza noaptea, atunci va trebui sa astepti pana a doua zi cand se deschide call-center-ul bancii pentru a putea explica totul.