Cati bani vei strange pentru facultatea copilului daca economisesti de cand se naste

Si sa fim seriosi, sa tii un copil la facultate nu este chiar atat de ieftin, mai ales daca el va sta la camin si va fi intr-un alt oras.Astfel, daca vrei sa ii asiguri un bun start in viata de adult copilului tau, ar fi indicat sa pui deoparte, intr-un cont de economii in euro, cate 25 de euro pe luna, iar la finalul celor 18 ani de economisire, vei avea o suma de peste 8.600 de euro (34.000 de lei, la valoarea de astazi). Aici trebuie sa iei in calcul un randament de 2% al contului de economii si o devalorizare de 2-3% a leului in fata monedei europene.Iar daca te ajuta buzunarul, pentru 50 de euro pe luna, ai putea sa-i asiguri un trai bun de-a lungul intregii facultati, pentru ca vei avea in cont undeva la 17.200 de euro.Pentru o facultate care dureaza trei ani, ai putea sa-i asiguri un venit stabil de aproape 500 de euro lunar, iar daca copilul se mai si angajeaza pe perioada studiilor, atunci va avea un venit destul de consistent.