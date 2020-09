Lucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi bani

De ce am mentionat acest lucru? Pentru ca planul de economii este mult mai restrictiv decat un cont de economii, dar nu asa cum este un depozit bancar. In plus, planul de economii are dobanzi mai mari decat contul de economii, dar mai mici fata de un depozit bancar.In principiu, la un plan de economii trebuie sa respecti un anumit calendar impus de banca, aceasta putand sa iti ceara sa economisesti o suma minima lunar. Punctul forte pe partea de economisire a acestui produs bancar este ca, in acest caz, nu ai voie decat sa pui bani. Nu este ca in cazul contului de economii, unde poti si retrage banii respectivi. Iar daca nu respecti regulile impuse de banca, ai toate sansele sa pierzi dobanda, dar sa primesti o bonificatie mai mica.Doar cu titlul de exemplu, aceste produse sunt ideale pentru cei care vor sa stranga bani pentru copilul lor. Un plan de economii este exact ceea ce iti trebuie pentru a-i asigura copilului un avans pentru o locuinta, atunci cand va implini varsta de 18 ani, plata studiilor superioare sau achizitia unei masini.